Miguel Molero: Superemos por favor, el aldeanismo político

El lunes 16 de octubre del 2017, un número significativo de venezolanos, amanecieron tristes y confundidos producto de los resultados electorales de las elecciones de gobernadores. Para entender los controversiales resultados de estas elecciones y asimilarlos, tendríamos que tener un PHD en la interpretación de la división que existe entre la realidad y el fenómeno, además, tendríamos que dedicarle tiempo a releer los ensayos de George Lukács sobre el realismo.

La frustración de este número de venezolanos no puede comprenderse si no se analiza en profundidad el efecto que tuvo las expectativas que se le crearon con el triunfo de las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) el 6 de diciembre del 2015. Pues, a partir de este triunfo electoral se alimentó la idea de la irreversibilidad de la derrota electoral (no política) del chavismo.

Desafortunadamente desde el 2002 la política de nuestra oposición ha sido una “enciclopedia” de ensayo y error, que nos condujo algunos venezolanos a desenvainar la “espada” de la polémica para debatir nuestras opiniones ante la compleja situación política de estos casi 19 años.

La profundidad en el análisis no es algo que haya destacado en estos casi 19 años a las direcciones políticas de nuestra oposición. Habría que reconocerles si, la habilidad para suscitar expectativas electorales en favor de los cambios, aun cuando muy pocas se han concretado, tal vez debido a que las expectativas creadas han discurrido entre los intersticios del ánimo que despierta la acción electoral y la ficción de una política inexistente mas allá de lo electoral, es decir, una vez terminadas las elecciones, regresamos de nuevo al inicio del ciclo, es decir, al debate “democrático”, constitucional, pacífico y electoral. Así han transcurrido 18 años y 8 meses de esta tragedia chavista y tal pareciera que el domingo 15 de octubre de 2017 hubiéramos descubiertos que en todo este tiempo, lo que hemos es estado escribiendo nuestro “Holocausto” político.

Los resultados electorales del domingo 15 de Oct. 2017, han provocado críticas desproporcionadas contra la MUD y escribo desproporcionadas intencionalmente, pues, considero que las

críticas no apuntan al fondo del problema, entre otras cuestiones, las críticas no desarrollan conceptos acerca de la necesaria discusión intelectual del debate político más allá de las elecciones y los lugares comunes de la democracia “liberal”, si las criticas sirvieran para despertar temas más allá de lo constitucional, lo electoral y la democracia del voto, estas (las criticas), nos servirían para entender entre otras cosas, la compleja realidad global de Venezuela al tiempo que, nos permitiría desenmascarar el aldeanismo y el poco esfuerzo intelectual de un buen número de nuestra clase dirigente, incapaces hasta ahora, de ofrecer una visión más allá del puro debate electoral, con lo cual sólo han logrado construir subjetividades acríticas en el conjunto de la sociedad. Con respecto a esto último, me permito citar un extracto de un artículo que se me publicara el 1 de abril del 2016

“El 5 de junio del 2008, el semanario informe me publicó un artículo donde planteaba lo siguiente: “Los dirigentes políticos de los partidos hasta ahora sólo se han preocupado por preservar sus espacios de poder…se han limitado exclusivamente a hacer gimnasia electoral” (ver Informe del 30/5 de junio 2008, pag.10).

Parte de la tragedia del país, ha descansado en la mediocridad y el aldeanismo en que muchos de los dirigentes de los partidos de la oposición han caído, pues, se han dedicado preferiblemente a practicar una política meramente electoral frente a la política que ha desarrollado la élite política cubana en Venezuela basada en su experiencia geopolítica (El Alba, Celac, Unasur, Petrocaribe, otras) Lamentablemente una buena parte de la oposición, no tiene un proyecto político definido para enfrentar esta estrategia geopolítica de los cubanos.” (http://www.analitica.com/opinion/sin-formacion-geopolitica/)

La dirección política de nuestra oposición, ha descuidado el análisis de los vertiginosos cambios que han venido ocurriendo en el mundo producto de la crisis de la hegemonía unilateral que los EE.UU. había venido manteniendo desde 1945, lo cual ha derivado en una profunda y peligrosa crisis geopolítica en tanto los EE.UU., ha perdido el rol de garante último de los intereses capitalistas globales. Estos son análisis que lamentablemente no puede dejarse a los activistas políticos y operadores electorales de los partidos. Si esto no se supera, la tendencia lógica continuaran siendo los resultados

que hasta ahora hemos obtenido, pues no tenemos política alternativa a la política geopolítica de los cubanos. Ya lo decía recientemente Ramón Guillermo Aveledo “Se debe fortalecer la unidad, lo que significa fortalecer la discusión, así como las instancias de análisis entro todos los partidos que forman la coalición, para lograr los objetivos. Hay que hablarle al país y escuchar para obtener una mayoría social más sólida”.