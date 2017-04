MUD Zulia: “nos mantendremos en la calle en resistencia civil amparados por la Constitución’

Este jueves la Mesa de la Unidad Democrática junto a todos los partidos que la integran, gremios profesionales, sindicatos, estudiantes y sociedad civil marchó hasta la sede del Ministerio Público (MP) en Maracaibo, para exigir la liberación de los detenidos el pasado miércoles 19 luego de la marcha que culminó en la sede de la Defensoría del Pueblo.

Emerson Blanchard, coordinador de la MUD en la región manifestó que esta es una muestra de la fuerza que tienen los partidos cuando hacen las cosas unidos.

“La movilización del 19 de abril fue inmensa, un río de gente inundó la avenida Bella Vista hasta llegar a la Defensoría y aun estando allá seguía gente caminando”, expresó.

Blanchard dijo que este jueves se continuó en la calle porque “es un derecho consagrado en la Constitución y por eso nos mantenemos en resistencia civil, amparados en el articulado que va del 333 al 350 de nuestra Carta Magna”.

No dudó en manifestar su rechazo a la acción de los cuerpos de seguridad, los cuales se encargaron de reprimir una manifestación pacífica y cívica.

“El gobernador Francisco Arias Cárdenas ordenó a la Guardia Nacional Bolivariana y la policía que reprimieran a los manifestantes, eso es una muestra del temor que le tienen a la gente, pero quiero que sepa que no vamos a dejar la calle porque es nuestro derecho para que el Gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, llame a elecciones y los ciudadanos podamos recuperar la democracia a través del voto”.

Informó que la MUD Zulia se mantiene en constante evaluación y en comunicación con la MUD nacional para definir las estrategias a seguir en lo futuro en defensa de los valores democráticos, derechos humanos y sobretodo en el resguardo de la Constitución.

Finalmente Blanchard lamentó la muerte de los jóvenes a manos de grupos colectivos amparados por el Gobierno y señaló que uno de ellos “apenas tenía 17 años, un año menos de que los que tiene este régimen en el poder, ese joven no conoció la democracia verdadera, luchamos cada día para que esa no sea la realidad de todos nuestros jóvenes, debemos luchar por construir un futuro lleno de esperanza”.