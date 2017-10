Nelson Bocaranda: Runrunes (19/10/17)

By biendateao

ALTO

¿SMARTMATIC?:

En relación a los resultados del 15 de octubre: la fragilidad institucional del CNE es tan grande que en la realidad de los hechos la empresa Smartmatic nunca se fue de un todo. El montaje que construyó desde hace años hizo –y hace- al ente comicial dependiente de sus experticias. A pesar de la retórica oficialista de prescindir de sus servicios por la denuncia que hiciera su director Mugica -desde la sede londinense de la empresa- de que en las elecciones de la Constituyente Cubana la empresa Smartmatic no encontraba indicios ni data por más de un millón de votos. La información que se nos hace llegar es que el CNE le canceló a Smartmatic lo que le debía, le reitero la decisión del gobierno en cuanto a que si sus directivos entraban al país los meterían preso, pero que a sus expertos y técnicos se les daría salvoconductos de entrada y salida a los fines de que “montaran” el proceso de las gobernaciones. La salida fue la constitución de una empresa “espejo” o de “fachada” con lo que finalmente el CNE llevó adelante su sistémico gran mega fraude del pasado domingo. Solo los expertos de Smartmatic conocen el manejo del software con el que el CNE monta procesos electorales. Las investigaciones de varios medios especializados globalmente siguen su curso sobre este tema. Mas ahora con las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione …

LA ABSTENCIÓN:

Reiterando que el sistema electoral es fraudulento en su esencia, como lo señalo arriba, sin duda que la ausencia de votantes fue clave en la pérdida de importantes bastiones electorales donde antes los demócratas fueron -y son- mayoría.

En las parlamentarias de 2015 la Unidad obtuvo 7.726.066 votos contra 5.622.844 del PSUV con 74.17% de participación. El domingo, con 61.14% de participación la Unidad tuvo 4.852.353 contra 5.571.859 del PSUV. Carlos Ocaríz pierde lo que se convirtió en “la joya de la corona” para Maduro, el estado Miranda con abstención de del 52,21% en Baruta (36.802 votos menos que 2015); 46,72% en Sucre (-78.362); 49,74% en El Hatillo (-8.814) y 56,89% en Chacao (-12.785). Con 136.763 abstencionistas el PSUV ganó por 85.800 votos. En DIC2015 la participación fue de 74.17%. Así se demuestra que si fue un factor importante. Por supuesto que si hay evidencias de trampas adicionales hay que presentarlas pues como ya sabemos el descaro y las sinvergüencerías no tienen límites en los rojos rojitos. Quedó claro que los 8 millones de la ANC no existieron ni existen hoy. Rojos tienen techo y piso…

MEDIO

¡APLAUSOS DE FOCA!:

Diego Armando Maradona siempre ha estado presente en los principales eventos de la robolución venezolana desde que Chávez llegó al poder. Su devoción por el militar lo llevó hasta tatuarse su nombre en la piel. Ha sido vociferante promotor del régimen venezolano y del comandante eterno. Pero ahora descubrimos que su “cariño” con el chavismo es tan parecido al de la jefa de las llamadas “madres de mayo”, la tal Hebe Bonafini, que quizás por ello abrazaban tanto al comandante eterno. Gracias a ordenes presidenciales el otrora astro del fútbol es el vendedor de la carga de tres buques mensuales que llegan llenos de cereales y trigo desde Argentina u otro país. La importación es de $30 millones mensuales -y de allí “el pibe” cobra su comisión- y la hace Corpovex, la empresa manejada por militares encabezados por el M/G Yoffreda…

¿COMISIONES ESTILO YORUBA?:

¿Sera cierto que hasta los esotéricos ritos de la creencia Yoruba se están aplicando a los fines de saldar cuentas y ejecutar venganzas entre comisionistas y corruptos a la hora de cobrar las comisiones que dejó Odebrecht en Venezuela? Nos hablan de sesiones, convocatoria a espíritus, oráculos de caracoles con el más estricto rigor de estas creencias africanas y cubanas que median entre abogados, representantes de ex ministros y actuales ministros. Éstos últimos, los únicos capacitados para pagar las millonarias coimas que hacen de los contratos que Hugo Chávez le dio a la empresa Odebrecht el más espectacular caso de corrupción de la administración pública venezolana. Y por añadidura el caso de degradación moral global más grande y comprobado de la historia contemporánea. Por eso buscan chivos expiatorios de otros casos de menor cuantía, pero escandalosos para desviar la atención de lo que más toca a funcionarios de alta confianza de los presidentes rojos desde 1999 hasta hoy.

BAJO

ROJO INSÓLITO:

Jorge Giordani fue un todopoderoso ministro de Planificación en cuatro oportunidades. 3 con Chávez y una con Nicolás. Para que no se nos olviden las fechas: desde febrero de 1999 hasta mayo de 2002; desde abril de 2003 hasta enero del 2008; desde febrero de 2009 hasta la llegada de Maduro en 2013 que lo ratificó en el cargo hasta el 21 de abril de ese año cuando lo destituyó. Su salida la relacionó Giordani con la falta de liderazgo del presidente Maduro y una serie de hechos de corrupción que nunca detalló. Solo aquella frase de los miles de millones de dólares entregados a empresas de maletín que nunca se investigó. Pues esta semana en Aporrea.org publica un artículo estrafalario con el nombre de “Cambalache Electoral”. No tiene desperdició. No vale la pena glosarlo, ni resumirlo. Hay que leerlo completo en el portal Aporrea. La sensación que nos dejo es de destrucción, de derrumbe, igual a como lidero miles de políticas que han destruido todo nuestro tejido económico e industrial. ¿Recuerdan el eje Orinoco-Apure? ¿O las lágrimas que soltaba cuando Chávez lo nombraba en las cadenas? El título obedece a que afirma que el gobierno entregó a Zulia y Anzoátegui por Lara y Miranda y a Táchira, Mérida y Nueva Esparta por Carabobo y Aragua. ¿Otra teoría para seguir atacando el voto? Búsquelo, amigo lector en https://www.aporrea.org/actualidad/a253861.html

¡OH SORPRESA!:

El caso de la valija que con $800.000 dólares le decomisaron a Guido Antonini Wilson en 2008 en el aeroparque Jorge Newberry de Buenos Aires vio involucrado a Daniel Uzcátegui Specht, hijo de Diego Uzcátegui Mattheus, entonces vicepresidente de PDVSA. La justicia argentina, aquel entonces, imputó por lavado de dinero al padre y al hijo y todo quedó así. Desde ese entonces Uzcátegui Mattheus guardó un bajo perfil. Hoy, Nelson Martínez, quien dirige PDVSA lo tiene -con mucho sigilo- como director de la presidencia donde reemplazó a Pío González. Muchos empleados se han sorprendido al verlo de nuevo en funciones importantes. ¿Apadrinado? …

@nelsonbocaranda