Nelson Bocaranda: Runrunes – 9.05.2017

ALTO

¡HAMBRE SÍ TUMBA!:

Pendientes de reprimir con ferocidad criminal y asesina, cerrar los accesos al centro de Caracas y de otras capitales con las fuerzas de la GNB y PNB, culpando de terrorismo a los demócratas e infiltrando en medio de las marchas pacíficas a sus violentos, armados e impunes paramilitares, el régimen descuidó un frente que se le viene encima. Ya Napoleón decía “un ejército marcha sobre su estómago”. Los inventarios de comida están a punto de acabarse en los próximos días. No hay transporte desde el interior a Caracas tras los saqueos de camiones en la ARC y de los centros de acopio en Carabobo. Un 30% de los camiones refrigerados están parados por falta de repuestos. La decisión tomada por las regiones es: “lo que se produce aquí es para el hambre de aquí no para el hambre ajena”. Ayer se reunió el consejo de agro-economía y mañana los citaron al BCV con el ministro de agricultura. La agricultura de puertos no tiene fuelle en divisas. Los negocios uniformados agotaron las reservas. Ya no solo es que no hay “rancho” suficiente para las fuerzas represoras. Tema muy delicado y peligroso.

¿ACOSO?:

Con impudicia avanza campaña de terror contra los familiares de los diputados que lideran las manifestaciones. Los jóvenes de PJ y VP son acosados por los represores en las marchas tratando de aislarlos de los demás protestantes y así poder atacar a éstos últimos con todos los hierros. Las sanciones a dos miembros de la GNB -uno a prisión por 30 años y otro a 16 años- por el asesinato de la joven Geraldine Moreno en Valencia en el 2013 es la mejor lección que se le debe dar a los asesinos uniformados de 2017. Crímenes de lesa humanidad que deben llegar hasta los superiores de mando que dieron la orden. No tienen prescripción en todo el globo terráqueo…

Medio

¿CONVIASA O SINVIASA?:

Lo que ocurre en esta línea aérea es la perfecta demostración del Socialismo Siglo XXI y sus constantes incompetencias, improvisaciones e impunes corruptelas. Conviasa, fundada por Hugo Chávez en el 2004, jamás pudo alcanzar los mercados y equipos de rango intercontinental que tenía su antecesora Viasa. De hecho, el grueso de su caja en dólares prácticamente lo venía haciendo únicamente con un Boeing 747-400 alquilado a la empresa española Wamos Air, la cual, cansada de tantas irregularidades en los pagos del contrato, decidiera dejar el avión en tierra en su último viaje a Madrid. Aunque Wamos Air no lo dijo, la razón fue una y simple: inconsistencia en los pagos. Pero allí no queda todo. Mientras eso ocurre, la vergüenza es mayor cuando las autoridades de Aruba y Curazao deciden suspender el permiso para que aviones de Conviasa sobrevuelen su espacio aéreo, por falta de pago. Y para colmo, en medio de tremenda crisis que lleva a dejar varados y costeándole hoteles a todos los pasajeros abandonados en Buenos Aires y Madrid, viene la empresa aseguradora de todos los aviones de Conviasa y le pone al presidente de la empresa un comunicado en el que asienta que suspende la cobertura sobre todos y cada uno de los aviones de dicha línea aérea, igualmente por falta de pago del seguro. Esta grave situación obliga a que ningún avión de Conviasa pudiera despegar ni en vuelos nacionales ni internacionales hasta el pasado fin de semana, cuando lograron resolver el desaguisado administrativo. En la póliza que cubre los aviones de Conviasa, para mayor bochorno, está incluido el avión presidencial que utiliza Nicolás. El Ministerio de Finanzas le echa la culpa al Banco Central. En el Banco Central lo asignan al desorden existente en el Ministerio de Transporte y su relación con la administración militar de Conviasa. Abogados, comisionistas y uniformados -de verde y de azul- van y vienen durante jueves y viernes y es cuando surge otra empresa española ofreciendo un equipo más pequeño y a unos costos que claramente reflejan los riesgos financieros internacionales que representa Conviasa bajo este gobierno. La administración no tiene más que aceptar las condiciones y en su primera salida hacia Buenos Aires el equipo pierde presurización y deben regresarlo a tierra. “Esta ha sido una semana histórica dentro de Conviasa -nos explica un Capitán de larga trayectoria- pues a esos incompresibles hechos debemos agregarle una fuga crítica de calificados pilotos que han abandonado la empresa en los últimos meses por los pésimos pagos que reciben. El hecho de que aún está sin saberse la realidad sobre la cantidad de aviones que están imposibilitados de operar debido a la falta de repuestos, de experiencia en mantenimiento y, para colmo, cómo es que debido a intereses de militancia política no se va a fondo y no se hace nada por impedir la corrupción que gangrena la empresa por dentro desde hace tiempo con la venta de pasajes en bolívares a nivel nacional, “por debajo de la mesa.”. ¡La Venezuela potencia, esa engañada por la retórica socialista comunistoide de Hugo Chávez Frías y hundida en la pobreza por el régimen de Nicolás Maduro la podemos ver, estudiar y comprobar en lo que queda de Conviasa, que ahora “el tiempo lo pasa en tierra” …!

LUIS UGALDE:

Recomiendo la espectacular entrevista que le hiciera El Diario de las Américas al padre jesuita Luis Ugalde. Con valores y principios extremadamente ajustada a la realidad que debe escuchar e interpretar nuestra actual dirigencia política. De mi parte, gracias padre Ugalde. Puede leerla en www.runrun.es: https://goo.gl/ 45IXCc

BAJO

¿SORPRESAS ROJO-ROJITAS?:

El culillo en el alto gobierno aumenta ante el caos y los desvaríos presidenciales como andar bailando en medio de los crímenes de lesa humanidad o convenciendo a las vacas que aprueben la in-constituyente. Temores de que la Asamblea Nacional logre la mayoría necesaria con votos ¿rojos? ante el rechazo del chavismo al discriminatorio llamado comunal acabando con una de las únicas herencias del caudillo como es “la bicha” aunado a las críticas hasta en ministr@s del gabinete que no saben de dónde sacó Nicolás ese “adefesio que no sabemos si logrará aprobarlo”. El silencio de muchos dirigentes habla. La ilegalidad, los abusos y el rompimiento de la igualdad y la universalidad del voto se cuestiona adentro…Ante el tuit de la muerte de Leopoldo fue Diosdado Cabello, sabiendo que estaba vivo, quien pidió con urgencia grabarle un video para mostrarlo en su programa “antes de que se incendie la pradera”. Por supuesto que lo editaron para que no saliera la protesta del preso más influyente del país. Dirigentes de VP fueron sorprendidos…