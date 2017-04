nomas #dictadura Venezolanos en el mundo exigen a Maduro cesar la represión y realizar elecciones

Al grito de “No más”, miles de venezolanos se congregaron este sábado en más de medio centenar de ciudades de América y Europa para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y para exigirle el cese de la represión contra las manifestaciones que se vienen desarrollando en el país en contra del golpe que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le propinó a la Asamblea Nacional, así como la celebración de elecciones y medidas para combatir la escasez de alimentos y medicinas.

Madrid

Amsterdam (Holanda), Berlín (Alemania), Barcelona (España), Buenos Aires (Argentina), Cali (Colombia), Doral (Estados Unidos), Guadalajara (México), Lima (Perú), Santiago (Chile), Santo Domingo (República Dominicana) y Londres (Reino Unido) son algunas de las localidades de 16 países donde los emigrantes venezolanos salieron a las calles.

México

A Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, una de las agrupaciones que organizó la iniciativa, no le sorprendió la respuesta: “Todos los venezolanos que se han ido lo han hecho con la esperanza de volver y por eso es que en 2014 miles gritamos SOS Venezuela y hoy en el 2017 alzamos la voz exigiendo no más dictadura, no más muertes, no más represión. Venezuela sabe que cuenta con el poder de una diáspora que no duerme ni descansa hasta que se recupere la democracia en el país”.

Londres

Algunas de las pancartas que portaron los manifestantes dan la razón a Diamanti, pues en ellas se leían mensajes como: “Lejos sí, pero ausentes jamás”

Tras recordar que el próximo 19 de abril acompañarán desde el exterior la gran marcha que la oposición está convocando en Caracas y para el 22 también celebrarán nuevas actividades con las que aspiran sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación del país, el presidente de Un Mundo Sin Mordaza afirmó: “Esto es solo el comienzo de un gran trabajo que tiene que hacer la diáspora para levantar su voz”.

En las redes sociales de la organización (@SinMordaza en Twitter e Instagram), en el sitio web nomasdictadura.com y a través del correo electrónico connections@sinmordaza.org los interesados podrán obtener información, así como en las páginas web y cuentas de los aliados en esta iniciativa: Foro Penal (foropenal.com y @porhumanidad), Redes Ayuda (@redesayuda), Fundeci (@fundeci1) y Mujeres Venezolanas en Acción (mujeresvenezolanasenaccion.com y @mujerenaccionve)