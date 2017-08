OEV denunció irregularidades en elecciones regionales

By biendateao

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), denunció cinco irregularidades en la convocatoria para las elecciones regionales. Afirmaron que, debido a esto, el proceso comicial inicia con mal pie.

Según la organización, las elecciones debieron realizarse antes de la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC), ya que los gobernadores tienen su periodo vencido.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), además, ha informado que la inscripción de los candidatos tendrá un lapso de 2 días, mientras que en las elecciones regionales celebradas en 2008 y 2012, dio un tiempo hasta de 73 días.

La validación de las organizaciones con fines políticos es otra anomalía debido a que de los 64 partidos que existen en Venezuela, sólo 22 están habilitados para postular candidatos en estas elecciones.

“Muchas de las organizaciones que no pudieron legitimarse y que no podrán participar, tienen, precisamente, mayor fuerza en regiones específicas, razón por la que no obtuvieron 0,5% del Registro Electoral en al menos 12 estados del país”, expresa el comunicado.

La dificultad de la MUD para inscribir aspirantes a gobernadores en 7 estados y las inhabilitaciones políticas son otras de las razones por las que el OEV considera totalmente irregular esta celebración electoral.

De igual forma la asociación civil alerta sobre una de las posibilidades contempladas que es que la ilegal ANC elimine las figuras regionales y municipales instaurando un estado comunal, por lo que muchos analistas han considerado las regionales como una oferta engañosa.