Oposición denuncia fraude en los comicios de Venezuela

By biendateao

La oposición acertó en sus estimaciones de participación. Su comando de campaña proyectó que la concurrencia de 62% del electorado. No obstante, con esta participación se daban ganadores en 15 de los 23 estados. Los datos preliminares de la oposición (con 62% de participación) indicaban que el chavismo podía obtener triunfos en los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo.

No obstante, el escenario descrito por la presidenta del CNE Tibisay Lucena es muy distinto. Además de ganar en 17 estados los resultados indican que el chavismo capitalizó 55% del voto nacional (un escenario similar al de la elección presidencial del año 2012).

El triunfo del chavismo implica además que el oficialismo aumentó en 500 mil sus votos en comparación al año 2015, pero que la oposición perdió 2,5 millones de sufragios.

Los resultados, sin embargo, son contrarios a todas las estimaciones conocidas. Días antes de la elección la firma Torino Capital proyectó que la oposición ganaría en 18 gobernaciones, al igual que la firma Econanalitica. Incluso, las encuestadoras como Venebarómetro, Delphos y Consultores 21, aunque acertaron el nivel de participación, no tuvieron igual precisión (en comparación a los datos anunciados por el CNE) al predecir el nivel de votación. En todas las encuestas la intención de voto por la oposición (entre electores muy convencidos a votar) superaba a la del chavismo, en al menos, 10 puntos porcentuales.

Sobre los resultados, el director de la firma Datanálisis resaltó que en menos de un mes Maduro pasó de tener 25% de apoyo en las encuestas, a lograr aglutinar en una elección 55% del voto nacional.

Por su parte, Felix Seijas, director de Delphos sugirió que “voltear” un resultado ha marcado el principio del fin de todos los regímenes que se han atrevido a hacerlo.

En una rápida declaración (después del anunció del CNE) el jefe del Comando de Campaña de la MUD Gerardo Blyde aseguró que no se reconocerían los resultados anunciados. Acompañado por todos los integrantes de la MUD Blyde indicó: “Ellos (en alusión al gobierno) saben que no son mayoría. No reconocemos esos resultados”, al tiempo que indicó que ni “Venezuela, ni el mundo, se comen este cuento”.

Informó que le han pedido los candidatos que planteen diversas actividades para este lunes. “Estamos en un punnto grave para la República.

Blyde indicó que los 23 comandos regionales de la oposición deben exigir todas las auditorías posibles al CNE, desde la actas de escrutinio, hasta los sistemas utilizados, como una auditoría amplia al sistema biométrico.

Una auditoría similar solicitó Henrique Capriles Radonski en 2013 tras perder por menos de 1,5 puntos porcentuales en contra de Nicolás Maduro. No obstante, el CNE nunca realizó la revisión en los términos que exigió la oposición.

Eugenio Martínez