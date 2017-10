Oretega Díaz presentará denuncias de funcionarios venezolanos que adquirieron bienes en España con sobornos de Odebrecht

By biendateao

La fiscal general destituida de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentará en España una denuncia por corrupción contra miembros del gobierno venezolano y otra en relación a ciudadanos españoles que permanecen presos sin orden judicial, informó el lunes una funcionaria del Ministerio Público español.

Luisa Ortega Díaz denuncia casos de corrupción en Venezuela

La fiscal de cooperación internacional Rosana Morán dijo que Ortega se reunió con el teniente fiscal del Tribunal Supremo español, Luis Navajas. Ortega fue saludada brevemente por el fiscal general de España, José Manuel Maza, cuya agenda le impidió asistir al encuentro del lunes en Madrid.

En la reunión se acordó que Ortega denunciará a título privado ante la fiscalía anticorrupción española a cargos importantes del gobierno venezolano que presuntamente adquirieron bienes en España con dinero obtenido como sobornos por parte de ejecutivos de Odebrecht.

La constructora brasileña ha reconocido que pagó sobornos en toda Latinoamérica para asegurar lucrativos contratos. La pasada semana, Ortega filtró un video que presuntamente muestra a un ejecutivo de Odebrecht reconociendo que accedió a pagar 35 millones de dólares para la campaña política del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante la reunión no se discutieron los nombres concretos de los funcionarios del gobierno venezolano señalados en la denuncia, dijo Morán a The Associated Press. La fiscal explicó que el ministerio público tendrá que valorar si, a la luz de la documentación presentada por Ortega, el presunto delito puede ser juzgado en España y bajo las leyes españolas.

Ortega también presentará una segunda denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional española sobre la situación del integrante del partido opositor Voluntad Popular, Yon Goicoechea, y otros presos de nacionalidad española que, según la ex fiscal, permanecen detenidos en Venezuela pese a la ausencia de una orden judicial de encarcelamiento.

Morán explicó que la documentación que aporte Ortega podría ser añadida a una causa ya abierta en la Audiencia Nacional por parte de los abogados españoles de Goicoechea a instancias de su esposa, que reside en España con los hijos de ambos.

Ortega puso fin a años de lealtad al gobierno de Maduro cuando denunció como inconstitucional el fallo del Tribunal Supremo para quitar todo el poder a la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país. Ortega acabó huyendo de Venezuela en agosto tras ser destituida por la nueva Asamblea Constituyente.

La ex fiscal ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene evidencia que implica a Maduro y a otros altos funcionarios en actos de corrupción relacionados con Odebrecht, pero ha proporcionado pocos detalles al respecto.

AFP