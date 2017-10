Oropeza: El 15-O desnudamos al Gobierno

El coordinador del equipo de apoyo político de la MUD, Ángel Oropeza, aseguró que una de las razones por las cuales decidieron participar en las elecciones regionales a pesar de las condiciones, fue obligar al Gobierno Nacional a cometer fraude para que quedara “desnudo” ante el mundo.

Así lo señaló en el programa Diálogo con, que transmite Televen y fue grabado el pasado jueves.

“El Gobierno no quería contarse, ¿por qué se cuenta? Porque la presión internacional es casi, casi insoportable, asfixiante, lo que además lleva a una presión económica, financiera. Acepta contarse porque no puede no hacerlo y lo hace de manera muy corrupta”, destacó.

De acuerdo a Oropeza, “si no participábamos iba a ser una elección bastante limpia, porque no iba a haber nadie cuidándola (…) iba a salir el Gobierno con todas las gobernaciones en una elección bastante transparente e iba a lavar su cara a nivel internacional. Al participar buscábamos dos cosas: uno, tratar de, a pesar de las condiciones, arrebatarle poder al pdoeroso (…) o si no, obligarlo a desnudarse y a cometer un fraude que lo deslegitima. Hoy, un gobierno que aceptó contarse para lavar su cara internacionalmente, ¿la comunidad internacional sabes lo que le está diciendo? ‘Te lavaste la cara con lodo, porque ahora estás más sucio que antes’ (…) El objetivo del Gobierno no se cumplió y no se cumplió porque participamos”.

Por otro lado, destacó que a las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral, “se le suma otro fraude a la Ley, que es juramentarlos ante este adefesio que nadie reconoce ni adentro ni afuera (…) La MUD, los gobernadores electos, han sido muy claros al decir que no lo van a hacer, no se van a juramentar, el Gobierno hasta ahora no ha dicho qué va a hacer (…) Aquí nadie se juramenta ante la cosa esa llamada constituyente”.

“¿Por qué son válidos unos resultados y otros no?”, preguntó Carlos Croes.

“(Decir) Eso es tan tonto, tan necio (…) Las condiciones esta vez fueron completamente distintas (a las de 2015), aquella vez no ocurrió esta cantidad de delitos como las reubicaciones, como esta cantidad de migraciones forozas. Decir ‘bueno, es el mismo CNE’, no es el mismo CNE, podrán ser las mismas señoras, pero la administración se corrompió, se envileció mucho más (…) Decir que fue una elección limpia porque ganaste cinco gobernaciones, eso no soporta un análisis”, enfatizó el representante de la MUD.

Noticiero Digital