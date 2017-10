Oscar Arnal: Gobierno en las últimas

La desesperación gubernamental llega a tal extremo que en las últimas horas estamos observando la reubicación inescrupulosa de más de doscientos centros de votación donde pierde el oficialismo. Buscan que muchos no vayan a votar, ante la desorientación y largas colas que se formarán. Miles de votantes han sido desplazados a sectores más lejanos donde les será más difícil ejercer el derecho. La falsa excusa para el cambio es que en los centros naturales y tradicionales hubo hechos de violencia, hostigamiento y sabotaje en las irritas elecciones a la Constituyente. La verdad es que no hubo nada de esto, y aquí en Caracas por ejemplo lo que sucedió fue que para la elección a la ANC ellos mismos cerraron centros y los trasladaron al Poliedro, permitiéndole además a los electores chavistas votar en cualquier otro municipal abierto. Por ello, todos debemos chequearnos para estar seguros donde debemos sufragar el domingo. En la siguiente dirección podremos saber a dónde tenemos que dirigirnos http://www.unidadvenezuela.org/primarias. Ya la alternativa democrática además de estar informando a sus electores, está preparando el traslado desde los centros de siempre a los nuevos, y quien vaya directo a su centro de antes será transportado por los equipos correspondientes a dónde ahora le tocará votar.

La campaña gubernamental ha estado plagada de abusos, ventajismos y manipulaciones de todo tipo. Para que el pueblo no vaya a votar también se le dice que quien vote está reconociendo al CNE y a la Constituyente. En sentido contrario o sea para que vayan a votar se amenaza a los funcionarios públicos, a todo el que tenga carnet de la patria y goce de los CLAP con no dárselos más nunca. Se juega con él hambre del pueblo. Se utilizan los dineros públicos para la campaña electoral del oficialismo. Y las cadenas y los canales y radios del estado para la propaganda sucia y negativa.

La respuesta va a ser contundente. Todos a votar. El voto castigo llegará lejos y la paliza será descomunal. Después como en Fuenteovejuna todos a una y será el fin de esta pesadilla.

oscar.arnaln@gmail.com

@OscarArnal