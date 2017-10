Oscar Morales: Interpretando sensaciones

By biendateao

Toneladas de papel se va a escribir sobre el evento electoral del 15 de octubre del presente año. Leer los resultados para muchos es inexplicable. Naturalmente, buena parte de la población está padeciendo un shock emocional, otros tantos todavía tienen la mirada perdida y millares están en los procesos de negación e incredulidad. Estas reacciones psicoemocionales permanecerán por un buen tiempo hasta que se encuentre nuevamente la adaptación general. Sin ánimos de hacer diagnósticos emocionales, me atrevo a decir que la dirigencia opositora le costará reanimar a sus simpatizantes luego de este evento traumático. Sin embargo, será más fácil superar el desaliento si hablan con la verdad y asumen sus cuotas de responsabilidad. Además, deben valorar que las personas controlamos mejor los estados de ánimo cuando se entiende que todos los sucesos son temporales y en unos minutos podemos pasar de la euforia a la consternación sin enterarnos, más aún, las respuestas serán favorables cuando nos presentan pruebas y reconocimiento de los hechos con evidencias. En otras palabras, sería más simple comprender cuando existe una vocería única y coherente con demostraciones.

Ahora bien, con respecto a la lectura de los resultados electorales se producen distintos análisis, los cuales todos tienen su dosis de verdad. Inferir sobre las causas de la toma de decisión del elector que le dio el triunfo al oficialismo enreda el diagnóstico. Aparentemente, el grupo ciudadano que apoyó a los candidatos oficialistas respira otro entornoy su modelo de sociedad está basado en vivir bajo la absoluta dependencia estatal; no importa mucho que se dupliquen los precios de los bienes y servicios descontroladamente o que tus ingresos mensuales se licuen en dos segundos, ni mucho menos que le pongan apellidos a la calidad de nuestra democracia con todas las deformaciones institucionales o que cualquier cifra indique que vivimos una tragedia en todo el sentido estricto de la palabra, pues no, eso no es importante para la mayoría que se expresó.

Lo inaudito para los perdedores de esta elección es: cómo gana el adversario si no tiene una sola obra que presentar y que además el padrino de todos esos candidatos ostenta un bajísimo 20% de aprobación de su administración. Por decir lo menos: esto es inconsistente.

Quizás sea un derroche intentar valorar los hechos con parámetros de normalidad si ya se nos extravió hace rato. Esto definitivamente no es comprensible con los métodos usuales de estudio. Estos acontecimientos no se aclaran si lo evaluamos con sensatez. Son frágiles todas las conjeturas que se intenten generar con moderado juicio. Pudiera pensarse que considerando una inflación acumulada de 536% en lo que va de año, y por si fuera poco, terminando un cuarto año de contracción económica (récord mundial)se obtuvieron estos resultados, entonces, siguiendo un razonamiento lógico se deduce que: Si la inflación llega 3000% en el 2018 y cumplimos un quinto año de caída económica, probablementeesto se agradezca con 10 millones de votos.Pues, es indudableque la gratificación del electorado ha operado de esta forma en estos comicios. Asombroso, impresionante, sorprendente, inconcebible, llámelo como quiera, pero ahí están los resultados y deben asumirse sin confundirse. ¿Qué viene? Sin ser pitoniso, no es difícil suponer que vendrán más sanciones, riesgos, sospechas, escepticismo, deterioro de la calidad de vida, intranquilidad pública, agudización del conflicto, diálogo desacreditado y disminución de la confianza.