Pablo Pérez: “Se fue Arias Cárdenas sin resolver el caos eléctrico”

By biendateao

Insoportable. Así calificó Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, la creciente ola de bajones eléctricos que afecta a diario a la región zuliana y que este martes alcanzó su pico más alto. Condenó que Corpoelec no haga nada al respecto y, peor aún, que no haya un pronunciamiento de la empresa eléctrica al respecto.

“Este martes fue insoportable el asunto, hubo no menos dediez bajones eléctricos desde las 11 de la mañana hasta la noche y algunas zonas quedaron sin luzen varios sectores de Maracaibo, San Francisco y otros municipios del Zulia”, denunció.

“La situación se agrava y nadie dice nada, ni siquiera Francisco Arias Cárdenas, quien se va de la Gobernación sin resolver el caos eléctrico, al igual que muchos otros como los paupérrimos servicios públicos en materia de salud, educación, alimentación y obras”, consideró.

No obstante, lo que sí aseguró es que “lo de Corpoelec es ineficiencia, indolencia, corrupción y saboteo contra el pueblo, y lamentablemente en el Zulia no va a quedar ningún electrodoméstico que funcione, es algo imperdonable”.

Hizo un nuevo llamamiento a las autoridades de dicha corporación a que den la cara, a que se sinceren y digan qué es lo que está pasando con la red de distribución eléctrica, dónde están las fallas y arreglen el problema “porque la situación nos lleva a entender que se trata de un problema que va de grave para peor”.

Asimismo, consideró que “otro problema de fondo deCorpoeleces que también está quebrada, no tiene recursos. Trabajadoresen anonimato nos dicen que no tienen cómo enfrentar las averías porque no cuentan con herramientas, ni repuestos. Además, que la flota de unidades, en su mayoría, está parada en los estacionamientos de las sedes de la corporación eléctrica, algunas por falta de cauchos, baterías o algún otro repuesto”, mencionó el exgobernador.