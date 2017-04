Ramos Allup: Por más que el gobierno quiera reprimir vamos a seguir marchando

El diputado y coordinador nacional de AD, Henry Ramos Allup, preciso este jueves que la oposición seguirá realizando acciones de calle, a pesar de la represión que ejercen los cuerpos de seguridad contra las marchas.

“Como es público y notorio todos nuestros eventos son pacíficos. Por más que el régimen quiera tratar de reprimir, utilizando las fuerzas públicas y los colectivos armados, estos eventos los vamos a seguir realizando. Estamos conscientes que la realización de estos actos tiene un costo, porque lamentablemente se producen contra nuestra voluntad personas violentadas, apresadas, daños a personas que son de lamentar; pero estas agresiones continuadas y persistentes por parte del régimen no van a hacer que nosotros cedamos en nuestra propósito de defender la autonomía de la Asamblea Nacional o que sigamos oponiéndonos al autogolpe de Estado continuado perpetrado por el gobierno de Maduro, porque es nuestro derecho constitucional pedir la reimplantación del estado de derecho, que lamentablemente aquí se haya roto desde hace tiempo”, manifestó Ramos Allup desde la marcha.

El dirigente de Acción Democrática aclaró que no se trata solo de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia “groseramente auto revisadas y mutiladas por la Sala Constitucional, sino que trata de las 50 y tantas sentencias con las que el gobierno viene tratando de anular la soberanía popular”.

“A esta Asamblea Nacional la eligieron millones de personas. A los zánganos, a los bergantes y bergantas del Tribunal Supremo de Justicia no los eligió nadie”, puntualizó.

El parlamentario aseguró que la Asamblea Nacional tiene competencias para activar los procedimientos que señala la Constitución para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Remató rechazando las declaraciones de dirigentes oficialistas de que con la realización de estas marchas, la oposición busca generar focos de violencia. “Nosotros no estamos buscando muertos porque nosotros no queremos que maten a nadie. El muerto del que habla Diosdado Cabello el que lo va a matar es el gobierno, es el gobierno el asesino”, concluyó.