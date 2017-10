Rapaces van por el segundo en la isla

Luego de caer en el primero de la serie de tres juegos contra los Bravos de Margarita con pizarra de siete carreras por uno, los occidentales buscan el segundo de la serie en el estado Nueva Esparta.

El derecho Elieser Hernández hará su segunda apertura de la campaña luego de su buen debut ante los Navegantes del Magallanes donde lanzó cinco entradas en blanco aceptando un indiscutible y seis ponches propinados. Por los insulares sube a la lomita el zurdo Anthony Marzi, en su estreno contra Caribes de Anzoátegui completó cuatro entradas y permitió dos carreras limpias.

Liga de desarrollo: Águilas: 5 Universitarios: 3 PG: Alexander Morales IP: 2.0 H: 2 K: 3 PP: Geney Rios IP: 6.0 H: 7 CL: 3. Ofensiva: Ronald Bermúdez 4-2, CA, CE. Kristian Trompiz 5-2…AsoZulia: 6 Zulia: 0 PG: Eudo Florido IP: 4.0 BB: 1 K: 6. PP: Luis Gutiérrez IP: 1.0 CL: 1 BB: 2. Ofensiva: Daniel Villalobos 5-2, CE.

EQUIPOS G P Vent Tigres G: 5 5 1 – Leones G: 4 5 2 0.5 Águilas 4 2 1.0 Bravos 3 3 2.0 Cardenales 3 3 2.0 Navegantes 3 3 2.0 Tiburones P: 5 1 5 4.0 Caribes P: 5 1 6 4.5

Cortos: Zach Hounchins podría volver hoy al line up luego de sufrir dolores estomacales…El novato Daniel Brito es noveno en promedio de bateo al ligar de 20-8 (400)…Elieser Hernández, Danny Rondón, Will Oliver y Edgar De La Rosa son colíderes en efectividad (0.00) … Los zulianos son cuartos en promedio colectivo (255) y en efectividad (3.34)…Jairo Pérez debutó con el equipo ligando de 3-1, con anotada…Zach Hounchins es segundo en carreras remolcadas (7)…El novato Anderson Muñoz suma cuatro entradas lanzadas sin hits ni boletos y cinco ponches propinados…Serie Particular de por vida Vs. Bravos (44-38)…Abridores (1-1) IP: 22.0 CL: 13 BB: 4 K: 15 Efec: 5.31…Relevistas: (3-1) IP: 40.0 CL: 10 BB: 15 K: 27…En sus dos primeras aperturas Wilfredo Boscán ha permitido nueve carreras limpias en 6.1 actos.

Prensa Águilas del Zulia