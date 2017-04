Ronald Rodríguez: Sal y pimienta

Hoy es la tradicional “Quema de Judas” y vaya que los hay a la vuelta de la esquina. Yo tendré mi particular quema, la del Decreto de Emergencia Financiera aprobado inconstitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia y extendido que casi que in perpetum a fin de birlarle a la Asamblea Nacional su competencia más cara y manejar nuestros recursos sin son ni ton, ni control alguno. El en sí mismo es un despropósito que amerita más de un juicio en pira pública de quienes lo hicieron posible. Entre tanto, el misterio de la pasión se ha cumplido: Jesús ha resucitado!!!

…

Que nadie se llame a engaño. Clarito lo ha dicho la alianza opositora. La agenda, las demandas se mantienen incólumes como debe ser; Restablecimiento del hilo constitucional, Reconocimiento pleno de la AN, Cronograma Electoral, liberación de los presos políticos y la apertura del canal humanitario. Las elecciones regionales no pueden ni deben ser sujetas a transacción alguna como quiere el Régimen. El CNE está en debe con la Constitución y a derecho debe ponerse. Ídem la fiscal general de la república que luego de haber denunciado el rompimiento del hilo constitucional de ella no se supo más. Se hace cómplice con su omisión al igual que el Poder Moral que sí ha debido actuar de oficio por noticia crimini. La Agenda la está fijando el Bloque Opositor, no el Régimen a pesar de lo que no se cansan de trinar los opositores de la oposición. Los sospechosos de siempre.

…

“En la marcha del 19 de abril en Maracaibo, ¿tendremos una MUD unida en una sola convocatoria o seguirán prevaleciendo los intereses partidistas?” Se pregunta esta semana en redes sociales @johelsalas y nosotros con él. Esperamos que sí y alguna iniciativa sobre el particular tengo entendido se realizaba ayer sábado por algún enviado de la MUD capitalina. A la protesta en el Zulia le ha faltado contundencia, fuerza, precisamente por no lograr los convocantes empatía con la ciudadanía que los ha visto, inmerecidamente quizás, más preocupados por sus intereses y agendas particulares que por lo que se discute hoy en el país que no es más que por el futuro de nuestros hijos y nietos, la democracia y la libertad. Cuando digo que inmerecidamente es porque las cargas y culpas no podemos repartirlas por igual. Hay quienes le han puesto corazón, empeño y arrojo, solo que parece a los ciudadanos, a los electores potenciales en hora aciaga no les ha parecido suficiente.

Las conductas hay que revisarlas. Las contradicciones internas y desacuerdos que surgen día a día en ambos bloques opositores y que se han visto de bulto no van a conducir a ninguna parte. Así no hay conexión posible con las grandes mayorías. Las barbas deben ponerlas a remojo.

Por cierto, el lugar de nuestros líderes el 19 de abril es en Maracaibo encabezando la marcha aquí con su gente, no en Caracas. Ídem los lideres municipales en sus localidades. Aquí necesitamos conducción y acompañamiento. La protesta es y debe ser nacional, no de Caracas para Venezuela.

…

La Magistratura Zuliana está en revisión. Un ex magistrado del TSJ tiene encargada la tarea. Sobre su mesa de trabajo está el “planchón” o “sabana” de todos los tribunales del Circuito Judicial y el status y rendimiento de cada uno de los jueces. Los jubilables se van. Los de menos rendimiento, también. El magistrado consulta records y reputaciones entre amigos y destacados miembros del foro zuliano. Dicen que quiere hacer un buen trabajo. Por sus obras lo conoceréis. El nombre del ex magistrado, en resguardo, “por ahora”.

Hablando de magistrados, los principales de la sala constitucional, algunos han dicho no estar presentes y por ende no suscribieron las sentencias 155 y 156 como queriendo exculparse del despropósito jurídico. Falso. En la sentencia puede leerse sus nombres y rubricas. Ninguno estaba separado entonces. Ninguno dio paso a su suplente.

…

Primarias. En Acción Democrática las dan como un hecho en cualquier momento. En el Zulia, como dice el refrán, quieren recoger agua clara. Los aspirantes Alfonso “Toto” Márquez y Hernán Alemán han contratado una encuesta para dirimir internamente la candidatura que propondría AD a las primarias locales. Luego del asueto de la Semana Santa se conocerán los números. Alenys Guerrero recogió sus bártulos en Cabimas y regresa a Santa Rita a ver cómo le va.

…

Fedecamaras – Zulia. El 20 de mayo serán las elecciones del sucesor de Carlos Dickson. Dos equipos de trabajo compiten por el voto de las cámaras y asociaciones afiliadas. Puede que en el camino aparezcan otros aspirantes. Sectores tradicionales y de gran ascendencia dentro del sector empresarial las están animando, al igual que como casi nunca, se vote como lo permite el reglamento nominalmente cada cargo. Hay presunción fuerte, entre ellos, que el chavismo – madurismo quiera tomar por asalto el gremio por la vía de alguno de las ya postulados en ambas planchas.

…

Doctor Honoris Causa. El escritor, ensayista y docente universitario Miguel Ángel Campos Torres será investido Doctor Honoris Causa de la Universidad Cecilio Acosta el próximo 5 de mayo. Merecido el reconocimiento. La UNICA se prestigia al tenerlo entre sus doctorantes. Enhorabuena.

…

LUZ. Se escuchó en sus espacios y ambientes se prepara la solicitud al Consejo Universitario de expulsión de los magistrados del TSJ que egresaron de sus aulas y dictaron catedra en ella. En la actualidad se redacta el pliego.

…

Gastronómicas. Mañana reabre sus puertas, en nueva locación, uno de nuestros favoritos a la hora del desayuno y el almuerzo: “María María” estará en adelante en la Avenida 10, entre las calles 69 y 70. Sus opíparos desayunos, su chupe de pollo y el ajiaco costeño, lo hemos echado en falta… Lo prometido. En “Grecas” hemos compartido los últimos días. Con sus habitués también. Llama la atención como su oferta –solidaria por demás- se ajusta a las necesidades de sus visitantes durante los momentos del día o la noche. En sus fogones se aplican más allá de la pastelería y los tentempiés. Hay desayunos que van del clásico, americano y zuliano rociado con una innumerable variedad de café e infusiones. Sus almuerzos con el Chupe como bandera son bastante reclamados; ídem su Colibrí (cambur y chocolate) entre otras tortas y pastas para la merienda cerrando en horas de la noche con sus sándwiches (el cubano no defrauda), croissant rellenos y hamburguesas y mandocas con queso gratinado y nata que parece ritual obligado de quien los visita.

…

Inés Quintero. La historiadora y escritora venezolana, la de la “Criolla Principal”, “El Ultimo Márquez” y “Fabricantes de Peineta” estará entre nosotros el 26 de abril próximo. Viene a presentar “La Palabra Ignorada” (Planeta) en la que luego de una profunda revisión de fuentes y referencias bibliográficas nos narra la vida de 8 mujeres bien particulares de la época de nuestra independencia. Todo un retrato de la mujer de entonces.

…

Punto final: “Para cazar un lobo, hay que ser un lobo” (Guillermo Arriaga en una de las líneas de su más reciente libro, “El Salvaje” (Alfaguara).

…

*ronaldrv2003@yahoo.com