Sala Electoral no sabe qué hacer con el recurso de la Fiscal

Este viernes las personas que han acudido hasta la sede de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para adherirse al recurso interpuesto por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no han podido hacerlo, debido a que el personal de dicha dependencia aseguran que no saben cómo hacer dicjo procedimiento.

Así lo expresó a través de sus redes sociales el concejal Metropolitana de Caracas, Máximo Sánchez, quien -atendiendo al llamado de la máxima representante del Ministerio Público- indicó que se presentó “este viernes a las 9:30 am y me expresaron que no habrá despacho ya que no tienen información de cómo será el proceso. Me dicen que hoy no hay despacho y que venga el próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana”.

LP