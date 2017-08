Sebastiana Barráez: De Caguaripano A Baduel

OPERACIÓN. Fue la develada en el 2014. Informes de Inteligencia revelan que un grupo de oficiales de diverso rango del Ejército, Guardia Nacional y Aviación, preparaban una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro, que tendría como cabecilla al general (Ej) Raúl Isaías Baduel.

La acción arrancaría con una operación comando que rescataría al ex ministro de la Defensa de la cárcel de Ramo Verde y se alzarían algunas unidades militares. Develada la acción, varios de los supuestos implicados huyen del país y otros fueron detenidos. Entre quienes se asilan estuvo el capitán (GN) Juan Carlos Caguaripano, quien fue considerado desertor y la Fuerza Armada lo dio de baja, en abril 2014, pero no por lo que dijo el Ministro Padrino, sino por “permanencia máxima en el cargo”, como se ve en el documento anexo, suscrito por la entonces ministra Carmen Meléndez. Aunque Caguaripano no era el oficial de mayor rango de la fallida operación, sí fue considerado entre los más peligrosos para el gobierno. El presidente de la República llamó a esa operación Jericó y el Golpe Azul. Se desató una persecución contra todos los amigos o relacionados con Baduel y Caguaripano. El capitán (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero, hermano del también capitán (GNB) Javier Nieto Quintero (quien está asilado en los Estados Unidos), fue secuestrado, frente a su esposa embarazada y su hija, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fue torturado y luego entregado a una patrulla de la Guardia del Pueblo. Cuando JCNieto era atendido por sus heridas, se presentó una comisión de la Dgcim con una orden de detención. Desde entonces, y en un juicio en el que nunca se demostró su responsabilidad, más allá de la amistad con Caguaripano, fue sentenciado y recluido en la cárcel, donde aún permanece sin que se le respeten los beneficios de ley a los cuales tiene derecho. Su hermano, Javier Nieto Quintero, apoyó desde el exterior la acción de Caguaripano en el Fuerte Paramacay.

VOLVIÓ. Para sorpresa de la FANB y del Gobierno, Caguaripano regresó al país, tomó por asalto con 28 hombres el Fuerte Paramacay, sede de la 41 Brigada Blindada, se llevó parte importante del parque de armas, entre ellos 93 fusiles rusos AK 103. Y dejó rodar un video en redes sociales donde reta al gobierno nacional. Eso justifica que Baduel haya sido trasladado de Ramo Verde hasta sitio desconocido, mientras la FANB se activa para ubicar a Caguaripano y rescatar las armas extraídas del Fuerte. Luego de haber justificado ante el país las intentonas golpistas del 4F y del 27N, le queda bien rebuscado a los líderes de la revolución y a los oficiales que han celebrado esas fechas, demostrar que un Golpe de Estado es un atentado contra la democracia y la Constitución.

OFICIAL. El comandante general del Ejército, MG Jesús Suárez Chourio, le dijo al país, rodeado de un amplio grupo de militares, que la toma del Fuerte Paramacay fue un ataque al honor militar. Asegura que hay unidad en el Ejército. Llama al 1Tt (Ej) Jefferson García Dos Ramos, a que se entregue, asegurándole que sus derechos serán respetados y que tendrá un juicio justo. Nadie en este país puede apostar tal cosa. Si algo no está garantizada en Venezuela es la justicia. Miles de ejemplos así lo demuestran. Quizás el general Suárez Chourio no lo sepa o no lo considere, pero aquí hay presos en el Sebin, con sus boletas de excarcelación, que siguen allí porque el Sebin se ha convertido en un supra poder que no respeta ni a fiscales ni a tribunales. Tampoco sabe que hay tortura y maltrato, sino vea la fotografía publicada por el ministro Ernesto Villegas, a horas de los sucesos de la 41 Brigada Blindada, como si fuera normal que en ella aparezcan los detenidos evidemtemente golpeados. Ni Chávez el 4F fue tratado con tal brutalidad. Pero veamos el caso de quienes son detenidos sin que sus abogados puedan asistirlos, hasta meses después. También los jóvenes presos por protestar, vejados, señalados de terroristas, sometidos a la justicia militar y enviados a esos antros en los que están convertidas las cárceles venezolanas. Ni qué decir de los detenidos por razones políticas, que no tienen garantizado ni el sagrado derecho a la visita. El general Suárez Chourio debe ir a cualquier cárcel y comprobará cómo muchos oficiales, señalados, con razón o no, por traición a la patria, rebelión, ataque al centinela, etc. reciben peor trato que los asesinos o violadores.

GENERAL. Es Francisco Javier Piña Mora, comandante de la 64 Brigada de Ingenieros Ferroviario GJ Ezequiel Zamora. Envió a sus subalternos, un mensaje del comandante general del componente: “Compañeros: se ha convertido en punto de honor para la FANB la recuperación de las armas sustraídas de la 41 Brigada Blindada. Actúen con contundencia de acuerdo a las instrucciones que les dicte el A/J Comandante Estratégico para llevar a cabo la estrategia y los procedimientos. Tarea única: hallar las armas. Repito, es un asunto de honor. Solo pido que nos concentremos en la tarea pongamos los cinco sentidos en ella. He pedido un cambio de actitud en toda la FANB. No estamos viviendo tiempos normales. No quiero una unidad de la FANB asaltada ni vulnerada. Asumiré medidas drásticas de comando ante aquellos que no asuman su rol de comandante, cualquiera sea su nivel”.

COMUNICADO. Es el del Ministerio de la Defensa. “Se ha producido un ataque terrorista de tipo paramilitar en contra de la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano”. Dice que fue ejecutada “por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción”. Reconocen que “parte del grupo logró sustraer algunas armas”. Asegura que los “sujetos capturados han confesado haber sido contratados en Zulia, Lara y Yaracuy, por activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros”. Cataloga el hecho como “un show propagandístico, una entelequia, un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores y la conjura continuada que se viene gestando, para intentar evitar que se consolide el renacimiento de nuestra República”.

CORONEL. Es Rafael Antonio Bendaham Countinho, jefe de División de Relaciones Públicas de la Zodi Apure. Por “actividades de inteligencia”, le revisaron celulares al personal profesional y de tropa. En el teléfono del coronel le detectaron “mensajes contra revolucionarios”. Fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía Militar N° 52.

CONATEL. Es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Tiene nuevo director. Es Jorge Elieser Márquez Monsalve. Él fue ascendido, de primero, el 5Jul2015 al grado de coronel de comando de la Guardia Nacional. Lo primero que hizo fue cerrar la emisora Eros del Táchira, perteneciente al Circuito Onda.

NERUDA. Es Pablo, ese poeta chileno, de la conciencia y el amor. Fue él quien un día escribió: “No te quiero, sino porque te quiero/ y de quererte a no quererte llego,/ y de esperarte cuando no te espero/ pasa mi corazón, del frío al fuego./ Te quiero solo, porque a ti te quiero/ te odio sin fin y odiándote, te ruego/ y la medida de mi amor viajero/ es no verte y amarte como un ciego./ …/ En esta historia, solo yo me muero/ y moriré de amor, porque te quiero,/ porque te quiero amor, a sangre y fuego”.

Última Hora

➢ No habrá elecciones a los consejos legislativos.

➢ Le allanaron la casa en Valencia al G/B (Ej) Luis Guillermo Rangel López.

➢ Fue detenido por la Dgcim el Capitán de Fragata Donald Alexander Rasse Romero.

➢ Saldría de la Vicepresidencia Tareck El Aissami. Lo sustituiría Héctor Rodríguez, a menos que sea candidato a la Gobernación de Miranda.

➢ Cancilleres de13 países del hemisferio desconocen decisiones de la Constituyente.

➢ El CNE prohíbe a la MUD participar en las elecciones regionales en siete estados del país.

➢ Hay muchos oficiales detenidos por haber manifestado inconformidad con la Asamblea Constituyente.