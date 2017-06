Sebastiana Barráez: El dilema del general Padrino

MINISTRO. Es el titular castrense. Casi fue del corazón que le salió, exhortar a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a garantizar el respeto de los Derechos Humanos. “No quiero ver a un GNB más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, del respeto de los derechos humanos y que no se comporte como un profesional tiene que asumir su responsabilidad”. Esa expresión del general en Jefe asombró al país. Los medios de comunicación no alcanzaban a comprender qué sucedía. Las opiniones empezaron a aflorar, algunas hasta la especulación que daba cuenta de un enfrentamiento entre el general (Ej) Vladimir Padrino López y el ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Reverol. Vladimir Villegas corrió a felicitarlo porque estaba cumpliendo con su deber. Otro periodista murmuró con esperanza que la Guardia bajaría el nivel de agresividad. Una joven locutora aseguró que ahora sí los guardias no iban a cometer actos delictivos. No pasaron 24 horas y el general Padrino, a costa de su credibilidad, salió a decir que respaldaba a la Guardia Nacional, luego que el S2 Herber Negrete Portillo resultara herido de bala en una barricada en El Paraíso (Caracas). Expresó solidaridad con la GNB, de quien dijo “que con tanta dignidad defienden la patria, siempre fiel a su deber y sereno en el peligro”. Ese día el presidente de la República, Nicolás Maduro, le ordenó al ministro Padrino la activación del Plan República. ¿Por qué el primer mandatario emite esa orden públicamente? ¿Acaso tiene dudas de que Padrino no sepa la función que le establece el Plan República? El Presidente lo tiene que decir, porque está a destiempo activarlo. Ahora el alto oficial debe decidir el uso de la Fuerza Armada, con todo y sus armas, para imponer una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, en la que solo participa un sector político, el del Gobierno de turno. El Ejército no tiene funciones policiales, el Ejército porta y usa armas de fuego. ¿El general Padrino, que estaría a puertas de ser sustituido como ministro de la Defensa, aceptará la responsabilidad de sacar al Ejército en el marco del Plan República, en ese escenario de violencia que hay en el país, para que cuiden centros de votación o trasladen material electoral?

DOCTRINA. La nueva doctrina defensiva territorial del país es la que enmarca la actuación de la GNB. Muchos no saben qué es eso. Hay choque entre lo escrito y los hechos. Eso ocurre porque la visión de la doctrina no es venezolana. Por ello los excesos y enfrentamientos, además de que cada día aumenta quienes no obedecen órdenes superiores. La doctrina no está publicada. El Ceofanb (Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada) está instruyendo a los generales mediante charlas, a los coroneles que van a ascender a general les dan un curso de un año (a distancia) y a los tenientes coroneles las dan en el curso de Estado Mayor. Bajo esa doctrina solo hay dos promociones de coroneles (los que ascendieron en 2015 y 2016). Está a punto de culminar la tercera promoción bajo dicha doctrina, que es la última promoción que haga Estado Mayor. De ahora en adelante los oficiales de comando para ascender a Coronel harán Maestría en Conducción de Operaciones Militares. Bajo esa concepción es donde se explica la actuación represiva de la Guardia Nacional, componente responsable del control del orden interno. Y tiene carácter bélico, porque está enmarcada dentro del primer periodo de la guerra del nuevo sistema defensivo territorial. Ella explica que se ha pasado del periodo de crisis al de conmoción. El resto de los componentes (Ejército, Aviación y Armada) solo esperan la declaración del Presidente de la República del Estado de Excepción, para salir a la calle, pero no cumple con el requisito de invasión de un ejército regular extranjero.

BLANCO. Es Andrés Eloy, ese maravilloso poeta venezolano, el de la sensibilidad y la justicia social, quien murió a los 59 años de edad. Fue él quien un día escribió: “Y cuando se tienen todos los hijos de la tierra/ se tiene un hijo, un solo hijo, la plenitud del hijo,/ se tiene un hijo en dos o en mil o en uno/…/ Y amo a la tierra y quiero una tierra inocente/ para que la vivan mis hijos;/ quiero un mundo en los brazos de una siesta de paz,/ para que lo arrullen mis hijos,/ un mar estremecido de amantes travesías,/ para que lo surquen mis hijos,/ un bosque acribillado de veredas de amor,/ para que se internen mis hijos,/ una montaña alta, como una idea pura,/ para que piensen mis hijos,/ el aire puro y pura la palabra del agua,/ para que canten mis hijos,/ la humanidad y la naturaleza/ puras, como mis hijos./ Hijo mío, te quiero./ como quisiera al mundo en que he sufrido:/ bajo el sol de la paz y la justicia/ el hombre del amor y del principio”.

Última Hora

.El Vicefiscal Rafael González y Zair Mundarain, Director General de Actuación procesal de la Fiscalía General llegaron a Radio Nacional de Venezuela a hacer el programa regular. Los sacaron del aire.

-Al GD Irwin Ascanio Escalona lo removieron de la Zodi Miranda, por no haber controlado los sucesos ocurridos en Los Teques durante las manifestaciones.

MOLESTOS. Así reaccionaron el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y la diputada regional Nellyver Lugo. Fue por lo mencionado en la anterior columna. ¿Qué dije? Resumo el negocio de la comida en Táchira en 10 puntos: 1) Supermercados obligados a entregar el 30% de alimentos regulados a Lugo. 2) “Ella no paga flete, carga y descarga, ni riesgo, los empleados son del Estado y ella le vende a quien quiere”. 3) Los productos son almacenados frente al Terminal de San Cristóbal. 4) Cobiserta (de la Gobernación) tiene galpón en la zona industrial de Paramillo. 5) Maxiproveeduría es una empresa privada manejada por alias Tony. 6) El jefe de la ZODI tiene conocimiento de qué alimentos entran al estado. 7) A Vieram le quemaron un galpón de alimentos. 8) Los combos de alimentos los vende: la diputada, alias Tony y Maxiproveeduría. 9) A Maxiproveeduría le robaron 50 televisores. 10) Alimentos incautados van a parar a maxiproveeduría. VIELMA. La respuesta del Gobernador: calificó como un ataque a la diputada Nellyver lo publicado por mí “con una serie de mentiras y falsedades que dijo gente del propio partido Psuv, gente que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena”. No, no Gobernador deje de ver fantasmas donde no hay. Señale cuáles de esos 10 puntos son falsos. Usted reconoció que el sector privado, al que felicitó, suministra el 30 % de los alimentos que distribuye el Clap. Extraño es Gobernador que usted ni mencionó a Maxiproveeduría, Vieram o Cobiserta. Usted que fue el artífice de trasladar productos colombianos a territorio tachirense. Usted, esposo de la primera dama que inició una campaña denunciando a quienes ella llama “extorsionadores y ladrones de Sundde”, con la intención de imponer a un personaje de apellido Canales en el cargo. NELLYVER. Ella tiene el monopolio de los CLAP e integra el Estado Mayor de Alimentación del Táchira. Dice que Táchira está ubicado en los cinco primeros lugares en el desarrollo y desempeño de los CLAP. Le echó la culpa a las protestas de que no ingresaran alimentos al estado. Reconoce la mancomunidad con supermercados. No dijo cuáles de los 10 puntos de mi denuncia son falsos. El gobernador defendió a ultranza a la diputada. Y la diputada lo defendió a él. Ninguno dijo la verdad. Ninguno demostró que lo dicho en la columna anterior no es cierto. Y los dos hicieron mutis con el caso de Cobiserta, de alias Tony y Vieram. Esos dos quieren es ocultar el gran negocio que representa el manejo de los alimentos, mientras hay consejos comunales a los cuales no le ha llegado ni una caja de CLAP en lo que va de año.

