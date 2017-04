Sebastiana Barráez: Militares presos por rebelión

By biendateao

GOLPE. Hace unos días, el martes 18 de abril, un grupo de funcionarios encapuchados llegaron a la casa del vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, en El Márquez (Caracas) y se lo llevaron detenido. Horas después el presidente Nicolás Maduro dijo, a través de una transmisión en vivo, que habían capturado a un militar de alto rango retirado, que sería cabecilla de un golpe de Estado en su contra.

VICEALMIRANTE. Pérez Rodríguez es un oficial naval de la promoción 1985; estuvo 31 años y 10 meses en la Fuerza Armada. Fue Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nº32 y comandante de la Infantería de Marina, cargo que dejó en mayo 2014, cuando solicita su pase a retiro “por razones personales”. Ese importante cargo lo colocó al frente de todas las fuerzas de carácter anfibio, tres de carácter fluvial fronterizas, una de Policía Naval y una de Operaciones Especiales. Ya antes había ocupado la segunda jefatura de la Infantería de Marina y jefatura del Estado Mayor. Teniendo a cargo una Gran Unidad de Combate nacional, con nueve Brigadas (4 anfibio, 3 fluvial fronterizas, 1 de Policía Naval y 1 de Operaciones Especiales), siendo a su vez Comandante de la Fuerza de Tarea para el desfile naval en el Lago de Maracaibo el 24Jul2013. Fue subdirector y Director de la Academia Militar de la Armada hasta Sept2012. Comandó el Cuerpo de Cadetes de la Escuela Naval de Venezuela y estuvo cuatro años como Comandante de Compañía y Jefe de Instrucción Naval Militar. Hasta enero 2006 fue comandante de Batallón de Infantería de Marina Generalísimo Francisco de Miranda. Por más de un año hasta julio 2002 fue observador militar en Irak-Kuwait, en comisión de servicio a la orden de las Naciones Unidas en la misión Unikom, como observador militar en la franja fronteriza entre Irak y Kuwait.

MILITAR. La razón por la cual el vicealmirante Pérez Rodríguez se va de la FANB en el 2014, fue luego de enviarle una comunicación, el 3Abril2014, a la entonces ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, al jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Padrino López y al Alto Mando Militar Naval. Revela el testimonio del teniente de navío Wilmer Aguirre Antequera, integrante del batallón de comunicaciones del cuerpo de Infantería de Marina Felipe Baptista,quien estaba en comisión de servicio en la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Aguirre notificó la presencia de integrantes de las Fuerzas Revolucionarias José Félix Ribas portando armas y equipos de comunicaciones. El vicealmirante manifiesta su molestia porque uno de sus oficiales era obligado a coordinar el trabajo con el jefe de los colectivos del barrio, a quien vio en las manifestaciones dándole instrucciones a los comisarios de la Policía Nacional de cómo reprimir a los estudiantes que manifestaban. El vicealmirante emitió un radiograma a sus unidades donde prohibía a los infantes de marina reprimir las manifestaciones. Es llamado por la Inspectoría General de la Armada. Le ofrecieron una agregaduría militar en el exterior y se entrevista con la ministra Meléndez y el comandante de la Armada Gilberto Amílcar Pinto Blanco. Solicitó la baja. Fue investigado, lo sometieron a Consejo de Investigación por la denuncia. Dos años después lo llamo la Dirección de Inteligencia Militar, declaró y quedó sometido a vigilancia. Luego, en abril 2016, en entrevista a la colega Aymara Lorenzo reveló la injerencia cubana en la FANB, como asesores del Ceofanb. “Amo a la Fuerza Armada. Confío todavía en ella. La gente de repente ve cenizas, pero si soplas las cenizas ahí está todavía la brasa de la institución porque no han sido vulnerados en su totalidad. Está corrompido el país. Lo que sucede en la FANB es reflejo de la sociedad. La sociedad debe hacerse una autocrítica: hasta qué punto juzgar tanto a la FANB y vernos en un espejo y corregirnos. A veces la oposición ve a la Fuerza Armada como el gobierno ve a Estados Unidos, todos los problemas son por culpa de la Fuerza Armada”. Ahora está preso y señalado como jefe de un plan que busca derrocar a Maduro.

GOLPISTA. Así considera el Gobierno al Movimiento por la Libertad y la Democracia, que tiene gestándose cerca de un año. Lo integraría más de un centenar de oficiales de bajo rango. El 1TT (Ej) José Alejandro Méndez, es el encargado del registro del personal del Movimiento, que inicialmente se llamó La Espada de Dios. El primer teniente confesó que pensaron tomar un sitio emblemático y tener un efecto más mediático, demostrando el descontento en la Fuerza Armada. Se quejan del generalato, de padecer los mismos problemas que el resto de la población y expresa que los generales en la frontera alimentan la presencia de la guerrilla y grupos de delincuentes con el contrabando y el narcotráfico. Otro de los primeros tenientes es José Ángel Rodríguez Araña, quien el 3Mar17 fue citado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siendo detenido. Toda la promoción 2012 Cnel. Diego Jalón Dochagavia, a la cual pertenece Méndez y Rodríguez, fue citada, por orden del Comandante del Ejército, para el salón Sol de Carabobo de esa Comandancia el 27Marz17; esa reunión no se efectuó, pero dejó un manto de preocupación en toda la promoción y una decena de ellos, además de Rodríguez Araña, están presos: Osman García Vivas, Rafael Arreaza, Carlos Terán Lacau, Eliécer Vásquez Guillen, David Vásquez Rodríguez, Luis Eduardo Berbesi Mora, Ronald Ojeda Moreno, Daniel González Bolaños y Marco Antonio Briceño Camacho. Les imputaron traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y motín. El expediente es el Nro CJPM-TM1C-029-17. A la casa del teniente Alfredo Rodríguez Contreras, en Margarita, llegaron funcionarios militares el 18Marz17; se llevaron su vehículo y dos de su hermano el suboficial retirado Víctor Javier. Como no estaban en el lugar los hermanos no fueron detenidos. Los primeros tenientes sublevados José Alejandro Méndez, Ángel Mogollón (pertenecientes al Grupo de Artillería de campaña Cruz Carrillo de El Tocuyo) y Alfredo Rodríguez Contreras (Escuela de Operaciones Especiales Andrés Rojas de Cocollar) denunciaron ante la OEA denunciando: que en la Fuerza Armada son obligados a firmar planillas contra la Ley de Amnistía y el decreto de Barack Obama que sanciona a funcionarios venezolanos, nombramiento de comisiones militares en comunidades indígenas para cedular e inducirlos a votar por los candidatos del Psuv, sanciones a efectivos por firmar a favor del Referéndum Revocatorio, deterioro de los sistemas de armamento, el estado de indefensión de sus compañeros de armas víctimas de la delincuencia y precarias condiciones de alimentación en los cuarteles.

