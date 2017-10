SoyVenezuela expresa su solidaridad y agradecimiento al Secretario General de la OEA, Luis Almagro

En la misiva los dirigentes reconocen no solo su arduo trabajo por la causa de la libertad de Venezuela, sino también su desempeño como defensor de la Constitucion de las Americas

Este miércoles, los dirigentes Maria Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria enviaron una carta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que expresan su solidaridad e infinito agradecimiento por sus acciones y posiciones claras, firmes y solidarias con el pueblo venezolano.

“Expresamos nuestra absoluta solidaridad con sus declaraciones principistas las cuales agradecemos, valoramos y compartimos”, afirman en la correspondencia enviada a quien consideran “el uruguayo mas venezolano”.

En ella, los tres dirigentes políticos, en representación de la Alianza Soy Venezuela, detallan que Luis Almagro es un amigo de la causa venezolana, que además, dio las siguientes declaraciones después de los resultados de las elecciones regionales que se realizaron en el país el pasado domingo 15 de octubre:

“Ninguna elección en Venezuela dará garantía a los electores a no ser que se realice con observación internacional…Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude, y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en ese caso, el voto…Para generar una recomposición democrática en el país, la dirigencia política opositora deberá unirse a la gente y a los pocos líderes que, en consonancia con sus principios, entendieron en todo momento que la ciudadanía de Venezuela quiere libertades y no está dispuesta a seguir las reglas de la dictadura”.

Argumentos a los que los dirigentes responden en la carta explicando que estas firmes declaraciones, sumadas a sus posteriores informes, han contribuido de manera fundamental a un cambio en la comunidad internacional que hoy se manifiesta solidaria con la causa del rescate de la democracia en nuestro país. “Reconocemos que ningún funcionario internacional ha tenido mayor influencia en denunciar la tragedia del país que Luis Almagro, el mejor amigo de Venezuela”, expresaron.

Para finalizar, aseguran que “Como venezolanos resulta penoso que dirigentes partidistas integrantes de la MUD lamentablemente coincidan con el régimen en recriminar al SG Almagro, pues lo cierto es que les indigna que Almagro haya dicho grandes verdades”.

A continuación, el texto íntegro de la carta.

Caracas, 18 de octubre de 2017

Al Excelentísimo

Luis Almagro

Secretario General

Organización de Estados Americanos

Washington D.C.

“Solidarios con el Uruguayo más venezolano”

SoyVenezuela expresa su solidaridad e infinito agradecimiento al Sr Secretario General de la O.E.A, Dr Luis Almagro.

En su declaración reciente el Secretario General afirmó:

“No vamos a pronunciarnos sobre las irregularidades del proceso, dado que las mismas repiten variables de

ilegalidad, incertidumbre y fraude que ya hemos venido denunciando desde nuestra primera comunicación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en noviembre de 2015…No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la Democracia.

Ninguna elección en Venezuela dará garantía a los electores a no ser que se realice con observación internacional…Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude, y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en ese caso, el voto…Para generar una recomposición democrática en el país,

la dirigencia política opositora deberá unirse a la gente y a los pocos líderes que, en consonancia con sus principios, entendieron en todo momento que la ciudadanía de Venezuela quiere libertades y no está dispuesta a seguir las reglas de ladictadura”.

Con motivo de esta declaración, el 18 octubre del presente, los ex jefes de estado y de gobierno participantes en la Iniciativa democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron una declaración de respaldo a la posición del SG Almagro sobre las elecciones regionales en Venezuela.

Al igual que estas distinguidas personalidades, los venezolanos a quienes nos anima lograr el rescate de la libertad manifestamos nuestro agradecimiento al Secretario General Almagro y nuestro reconocimiento y admiración por sus acciones y posiciones claras, firmes y solidarias con el pueblo venezolano. Almagro se ha convertido en el mas grande defensor de la Constitución de las Américas representada por la Carta Democrática Interamericana. Por esta razón expresamos nuestra absoluta solidaridad con sus declaraciones principistas las cuales agradecemos, valoramos y compartimos

Ya desde el 10 de noviembre de 2015, el SG Almagro había advertido a la comunidad internacional que el Consejo Nacional Electoral- realmente un ministerio de elecciones- “había sepultado con sus actos nuestra democracia y abolido el sufragio universal “.

Estas firmes declaraciones, sumadas a sus posteriores informes, han contribuido de manera fundamental a un cambio en la comunidad internacional que hoy se manifiesta solidaria con la causa del rescate de la democracia en nuestro país. Reconocemos que ningún funcionario internacional ha tenido mayor influencia en denunciar la tragedia del país que Luis Almagro, el mejor amigo de Venezuela.

Sin duda, su ejemplar comportamiento como SG le ha generado el ataque sistemático del régimen, pero que no ha logrado de ninguna manera apartarlo en el cabal cumplimiento de su responsabilidad.

Como venezolanos resulta penoso que dirigentes partidistas integrantes de la MUD lamentablemente coincidan con el régimen en recriminar al SG Almagro y en forma irrespetuosa le exigen “que deje de dar

lecciones desde afuera sobre lo que hacen los que estamos en el campo de batalla…” y le piden ”que deje la retorica que no ha logrado que la OEA haga algo…” Lo cierto es les indigna que Almagro haya dicho grandes

verdades.

El dirigente principal del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se ha referido así a las declaraciones de Almagro: “Son inconvenientes y no nos ayuda en nada en este momento. Se equivoca al decir que participar

en un proceso electoral en Venezuela es convertirse en un instrumento de fraude. Debe repensar su declaración”.

En otras palabras, lo que le exige este dirigente al SG es que no se involucre en los asuntos venezolanos, cuando ha sido un factor esencial en la lucha por el rescate de la libertad.

Ante una declaración similar formulada por el régimen, que exigía que Almagro no se involucrara en los asuntos internos, el SG declaró “Considero ilegítimo que se me pida que no me refiera a estos asuntos que hacen a la

esencia de un buen funcionamiento del sistema democrático. Si yo no prestara atención o callara ante los hechos respecto a los cuales hice referencia en la presente, me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de los principios en que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en la promoción de

los derechos humanos”. “Velar por la justicia y la transparencia de las elecciones no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación. En tal caso estaría siéndolo por omisión, porque por mi inacción estaría dejando llevar adelante medidas que afectan a candidatos y que de tal manera, afectan las posibilidades de que todos los ciudadanos elijan libre y plenamente”.

Los demócratas reconocemos la importancia de semejante afirmación y no podemos menos que solidarizarnos con el SG Almagro, no sólo por amigo de la causa de nuestra libertad, sino por encima de todo como protector de la Constitución de las Américas que honra desde su llegada a la OEAFinalmente, el Secretario General Almagro ha emprendido una iniciativa sin precedentes en la historia de la OEA al iniciar un proceso de consultas públicas tendientes a investigar si en Venezuela se han cometidos delitos

de lesa humanidad. lo que por supuesto ha sido condenado por el régimen de Maduro.. Ojalá dirigentes de la MUD no permitan que se les asocie a semejante despropósito por considerar que es un asunto nuestro y no de

la OEA.

Por SoyVenezuela.

Atentamente, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Diego Arria

Prensa SoyVenezuela