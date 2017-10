The Economist: Venezuela tiene otra elección defectuosa

“Esto solo sucede en Venezuela”, se jactó Nicolás Maduro cuando la comisión electoral declaró los resultados de unas elecciones regionales largamente postergadas este 15 de octubre. Por alguna vez, el presidente del país puede haber tenido razón. En medio de una calamidad económica en gran parte de su propia creación, con encuestas de opinión que muestran apoyo entre los venezolanos para su gobierno en menos del 30%, su Partido Socialista Unido (PSUV) ganó 18 de las 23 gobernaciones y más de la mitad del voto nacional.

Ni los venezolanos ni el mundo se tragarán esta ficción”, declaró Gerardo Blyde, director de campaña de la coalición opositora Unidad Democrática (MUD). El consejo electoral, que toma sus órdenes del régimen de Maduro, había realizado otra ficción antes, en julio, cuando afirmó que más de 8 millones de personas votaron para seleccionar a los miembros de una “asamblea constituyente”, un parlamento simulado diseñado para eludir a la Asamblea nacional controlada por la oposición. El consejo electoral exageró la participación en al menos 1 millón de personas.

La MUD, una coalición de partidos formada en 2008 para oponerse al chavismo, el movimiento fundado por el difunto predecesor de Maduro, Hugo Chávez, boicoteó esa elección. El ejercicio fraudulento provocó una condena internacional generalizada y la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a Maduro y a otros funcionarios.

Pocas personas fuera del régimen piensan que el voto de gobernador de este mes fue justo. La organización deshonesta de la elección puede haber contribuido al resultado inesperado, pero no está claro cuánto de eso hubo. Otros factores también jugaron un papel. Incluyen divisiones dentro de la MUD y el agotamiento entre la gente común después de meses de protestas este año en las que murieron al menos 125 personas. El gobierno también capitalizó su organización superior para mover sus votantes. El resultado ha puesto una primavera en el paso de Maduro y deja a la oposición sin rumbo y desmoralizada.

La MUD no sabía si participar en las elecciones, que deberían haberse celebrado el año pasado. Las partes más pequeñas se opusieron, diciendo que el voto legitimaría el gobierno dictatorial de Maduro. Fueron rechazados por la mayoría, que calculó que ganarían muchas gobernaciones o que tendrían motivos adicionales para atacar al régimen como antidemocrático.

Pero la oposición no obtuvo ni una victoria real ni una moral clara. Le costó mucho reunir a sus seguidores. “Hubo un bajo entusiasmo dentro de las bases de la oposición para estas elecciones”, dice Félix Seijas, estadístico de la Universidad Central de Venezuela. Deprimidos después de cuatro meses de protestas infructuosas, “nunca vieron el vínculo entre las elecciones regionales y el juego más grande”.

El régimen hizo todo lo posible para mantenerlos en casa. Cambió la ubicación de los colegios electorales en bastiones antigubernamentales horas antes de las elecciones. Sembró confusión al dejar en las boletas los nombres de algunos candidatos de la oposición que habían perdido en los concursos primarios. Al mismo tiempo, el gobierno intimidó a la gente para que respaldara al PSUV. Envió mensajes de texto a los trabajadores estatales diciéndoles dónde votar y para quién. En al menos un estado, Vargas, paquetes de alimentos subsidiados se colocaron fuera de un colegio electoral el día de las elecciones. En un momento de escasez de alimentos e inflación de más de 700%, estos habrían sido difíciles de resistir, especialmente para los votantes más pobres, que tienen más probabilidades de apoyar al gobierno.

La participación fue un poco más del 61% según las cifras oficiales del CNE y los candidatos del PSUV obtuvieron el 54% de los votos. Para lograr ese resultado sin alterar las papeletas, casi todos los partidarios del gobierno tendrían que haber votado, dice el Sr. Seijas. Y eso, piensa, es “improbable”.

La MUD está sacudida. Mientras que Maduro celebró la democracia “récord” de Venezuela, reinaba la confusión en la sede de la oposición en Caracas. Los líderes al principio respondieron a los resultados con un sorprendente silencio por más de una hora. Salieron a decir que el MUD no reconocería los resultados; pero no hicieron acusaciones específicas de fraude. Su temblorosa reacción es “desconcertante”, dice David Smilde de la Oficina de Washington para América Latina, una ONG. “¿Cómo es posible que no hayan considerado varios escenarios y no tuvieran un plan?”

Las divisiones dentro de la MUD se han ampliado. Los candidatos exitosos, incluidos los gobernadores electos de Táchira y del Zulia, en la frontera con Colombia, reconocieron sus propios resultados, aunque se negaron a prestar juramento ante la asamblea constituyente. Lo mismo hizo Henri Falcón, el gobernador de Lara, quien perdió su asiento. “Perdimos y tenemos que aceptarlo”, dijo.

Animado por el voto regional, Maduro puede seguir adelante con una elección presidencial, que se realizaría a fines de 2018. Algunos analistas creen que los chavistas encontrarán un candidato más popular para reemplazarlo, disminuyendo la necesidad de robo electoral. Héctor Rodríguez, un joven confidente del presidente que ganó la gobernación del estado Miranda, es una posibilidad.

Quienquiera que sea, el candidato chavista pudiera correr sin oposición. La MUD ha sugerido que no participará en otras elecciones a menos que la comisión electoral se haga independiente. Tendría problemas para elegir un abanderado. El líder de la oposición más popular, Leopoldo López, se encuentra bajo arresto domiciliario después de pasar más de tres años en prisión. Henrique Capriles, el ex gobernador de Miranda, quien casi derrotó a Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, ha sido acusado de delitos menores relacionados con el presupuesto y ha sido excluido de optar a cargos de elección durante 15 años.

Muchos venezolanos están hartos de la política. La emigración de la clase media se ha disparado. Colombia dice que la migración neta mensual de Venezuela se duplicó con creces a 56,000 de junio a agosto. Sabine Rodríguez, estudiante de medicina, hizo cola durante horas para votar en las elecciones, pero con poco entusiasmo de que tenía sentido. “Creo que este país está perdido”, dijo.

Publicado como “Divide and rule” en The Economist | Traducción libre del inglés por lapatilla.com