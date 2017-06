TSJ impide a ciudadanos adherirse a recurso de la Fiscal

Este viernes las personas que han acudido hasta la sede de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para adherirse al recurso interpuesto por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no han podido hacerlo, debido a que el personal de dicha dependencia aseguran que no saben cómo hacer dicjo procedimiento.

Así lo expresó a través de sus redes sociales el concejal Metropolitana de Caracas, Máximo Sánchez, quien -atendiendo al llamado de la máxima representante del Ministerio Público- indicó que se presentó “este viernes a las 9:30 am y me expresaron que no habrá despacho ya que no tienen información de cómo será el proceso. Me dicen que hoy no hay despacho y que venga el próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana”.

Por otra parte, un grupo de 45 ex fiscales -del Gobierno del presidente Hugo Chávez- acudieron también al máximo ente judicial para adherirse al recurso presentado por la fiscal Ortega Díaz, pero no fueron recibidos en la Sala Electoral porque -al parecer- no había despacho ni secretaría.

El ex fiscal José Benigno Rojas Lovera, vocero del grupo, expresó que “apoyamos la solicitud de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, porque está apegada a derecho y dentro del margen constitucional. Compartimos los criterios que ella ha plasmado en su solicitud en que esta convocatoria, lejos de resolver los problemas del país, agrava la crisis”.

Agregó que acudirán nuevamente al máximo tribunal el próximo lunes 12 de junio a primera hora de la mañana.

