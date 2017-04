Unidad Zulia solicita la solidaridad de Colombia ante el golpe de Estado en Venezuela

By redaccionbd

Representantes de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela, Bandera Roja, Copei, Visión Venezuela y Movimiento Progreso, acudieron al Consulado de Colombia en la capital zuliana para entregar un documento dirigido a José Iván Clavijo, representante diplomático de Colombia en Venezuela, para reiterar la denuncia sobre la ruptura del hilo constitucional y solicitar solidaridad e intermediación ante los organismos internacionales.

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que con esta solicitud buscan la solidaridad internacional frente a un problema que afecta a todos los venezolanos y a todos los que sin serlo, escogieron a Venezuela como segunda patria.

“Apelamos a la hermandad que tenemos con Colombia, puesto que profesamos valores iguales, esa hermandad nos obliga a llamar a la conciencia a la comunidad internacional, porque la democracia es un principio universal aceptado por todos los pueblos, difundido y asumido por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, por ello cuando se pone en peligro la democracia en algún país, se pone en peligro la democracia en el mundo”, expresó Guanipa.

Guanipa, también coordinador de Primero Justicia en el Zulia, aseguró que seguirán luchando por rescatar la democracia. “En Venezuela se acabó la democracia. Dieron un golpe de Estado, cuyo autor intelectual es Nicolás Maduro y cuyos autores materiales son los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es un golpe de Estado continuado puesto que las instituciones han sido cómplices de cada vez más violaciones. Tenemos una Asamblea Nacional que no puede cumplir sus funciones y por eso cada vez son más los venezolanos que salen a la calle a protestar”. Calle y más calle Por su parte, Andrea Márquez, miembro de la dirección municipal de Voluntad Popular en Maracaibo, aseguró que los venezolanos apelan a la nobleza y solidaridad del pueblo colombiano.

“Es cierto que estamos pasando una terrible crisis humanitaria y política que afecta a los venezolanos, pero hoy queremos elevar nuestra voz, para pedirle al Cónsul colombiano que sea nuestro portavoz en su gobierno, y así el gobierno neogranadino levante la voz de los venezolanos a nivel internacional para seguir mostrando la realidad que vivimos en Venezuela”.

Márquez, también coordinadora municipal de Redes Populares, señaló que durante la Semana Santa seguirán en las calles protestando pacíficamente, sin violencia, para exigir que se restablezca el orden constitucional y se convoque a elecciones generales.

“En la calle estaremos, porque allí es donde está el pueblo que sufre a diario por la escasez de medicamentos, de alimentos, que sufre por la inseguridad y el alto costo de la vida. A los guardias y policías les decimos que cese la represión y que se atrevan a mirarnos a la cara y a ponerse del lado del pueblo y de la verdad. Los gobiernos se legitiman con votos, no con armas y represión, no podemos seguir en nuestras casas, no se puede seguir en silencio, porque lo que queremos es libertad y salir de esta pesadilla”.