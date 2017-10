UNT: CNE y Plan República violaron procedimiento de instalación de mesas

By biendateao

Este viernes se debía cumplir con el proceso de instalación de las mesas electorales de cara a los comicios que se celebrarán este domingo 15 de octubre para elegir a los gobernadores en toda Venezuela. Sin embargo, “lo que debió ser un procedimiento común se convirtió en una jugarreta por parte de la presidenta de la Junta Electoral Municipal (JEM) de La Cañada de Urdaneta Johana Prieto y los mayores Ejército Alayón y Valenti, quienes violentaron la normativa electoral entre gallos y medianoche”, declaró Víctor Velásco, dirigente regional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

“El reglamento vigente y establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que la instalación de las mesas electorales se hace entre las 7:00 y (:00 de la mañana y aquí se hizo a las 5:00 de la mañana sin participarle a los miembros de mesa sorteados por el Consejo Nacional Eectoral ni respetando a los testigos del candidato Juan Pablo Guanipa”, dijo Velásco.

Ante esta irregularidad el pueblo de La Cañada de Urdaneta tomó la sede de la JEM ubicada en el Colegio Estadal Silvio Gálviz de la parroquia Concepción y están a la espera de ser atendidos por las autoridades para que les aclare el porqué de este proceder que atenta contra las leyes y el derecho ciudadano a participar y a cumplir con un deber.

“Lo grave de esta situación es que es algo que hemos venido denunciando desde hace varios días y que el CNE parece que no quiere ponerle freno y es que están instalando miembros que no están acreditados, que quieren hacer ver como miembros accidentales –una figura que no está contemplada en la ley – o usando a los miembros de mesa que participaron en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio”, denunció el dirigente de UNT.