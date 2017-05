Violinista Simón Gollo: “Venezolanos en el mundo estamos en posición de lucha”

Simon Gollo (@SimonGollo), violinista venezolano, señaló que existe una necesidad que Venezuela sea escuchada de otra manera de como ha sido escuchada en otros tiempos.

En entrevista desde San Antonio de Texas,EEUU., el reconocido músico destacó que los venezolanos han entendido que la lucha por un cambio de gobierno, no se trata de partidos políticos, “la desesperación de los venezolanos es sincera y madura, ya no se trata de oposición- gobierno sino de venezolanos luchando por sus derechos, sean chavistas o cualquier partido popular”.

Expresó gratitud y envió un “aplauso infinito” por las personas que hacen música en condiciones de crisis “el país de las orquestas, es un país valiente, un país dispuesto a cambiar y lucha por su libertad. Mi primera impresión es de agradecimiento a todas las personas.

“La muerte de todos los venezolanos me duele, desde que tengo conciencia de los que significa la vida, en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, hemos llegado a un punto, en que la vida se usa como un pretexto político y eso son las cosas que drásticamente hay cambiar”, dijo en referencia al joven músico asesinado durante protestas. “El derecho a la vida no pude ser un bastión político para nadie.”

Manifestó además, que venezolanos en el mundo están en posición de lucha. “La frustración de los venezolanos sea donde estemos, el lugar donde nos corresponda estar representando a Venezuela, esta ahorita en posición de lucha, estoy conmovido y emocionado de ver la valentía de los venezolanos”.

Sobre la postura de Dudamel ante el tema de la crisis venezolana, “creo que esperó la muerte de uno de los nuestros, aunque no es tarde para la justicia de la verdad, ni para la sensatez. No juzgo a un venezolano por pensar diferente a mí en alguna etapa de su vida. No juzgo a quienes creyeron que el chavismo era una opción de crecimiento para la nación”.

Creo que la lucha que dan los venezolanos deben ser expuesta mucho más que la voz de Gustavo Dudamel, quien es un venezolano más, no tiene mayor posición.

