Yrmana Almarza: ¡La ruta, muestren la ruta!

Que alguien la explique… pero no los trasnochados de siempre que hablan de procesos que nunca se dan como la supuesta transición; que lo digan los verdaderos políticos, los que deberían, cree uno, estar operando para sacarnos de este atolladero del que no salimos. Es extremamente duro, ver cómo en la Capital matan a nuestros chamos, maltratan y violan los derechos de jóvenes, mujeres y hombres que salen a protestar porque se cansaron de vivir como viven y a lo único que tienen miedo a vivir peor cada día. ¿Está la Asamblea Nacional haciendo lo que se espera que haga? En cierto sí y en cierto modo no. Sí porque a pesar de tener la oposición 112 diputados, vemos en la calle partiéndose el alma a varios de ellos, sí, varios de ellos, no los 112, sólo algunos de ellos están llevando tanto como el mismo pueblo en esta lucha y no, porque uno no termina de entender el motivo por el cual no nombran a un nuevo CNE, a un nuevo TSJ y una junta de Gobierno transitoria. Acá es cuando uno reflexiona y piensa si es que son las vinculaciones de algunos diputados muy viejos en la política con sectores del oficialismo que por preservar sus grandes y lucrativos impiden que se actúe contra sus socios comerciales. Es acá cuando uno piensa en términos como “colaboracionistas” del Gobierno por razones desconocidas. Ciertamente en política es más lo que no se ve que lo que se ve, pero el país está reclamando ver. La clase política opositora está en la obligación moral de mostrar una ruta para salir de esto, no hacerlo es sumarle muertes a la cifra, es sumarle horror al horror y eso no es bueno para el Gobierno pero tampoco para la oposición. Si la oposición cree que se le está firmando nuevamente un cheque en blanco sólo porque al momento de celebrarse unas elecciones ganarán de rabo alzao porque el pueblo los idolatra, se equivocan. Ganarán porque sencillamente no hay más nada del lado del cambio. Y es acá donde uno vuelve a pensar… ¿Será que la AN no hace lo que se espera de ellos porque ellos mismos serán quienes integren la junta de gobierno, los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, los puestos en el CNE, el TSJ, las Asambleas Legislativas Regionales, Cámaras Municipales y otros puestos? A la población venezolana hay que mostrarle la ruta, el camino. No podemos seguir sin saber hacia dónde vamos y cómo vamos. No podemos seguir explotando el valor de nuestra gente en la calle que está poniendo los muertos por salir de una gente que jamás debió llegar al poder y que hoy el país entero sabe que fue un error hacerlos Gobierno. Que nos explique ya cómo la calle va a lograr que se hagan las elecciones; que nos expliquen cómo la calle va a lograr que salir de Maduro y su gente; que nos expliquen cómo la calle va a vencer la represión de la Guardia Nacional y las Policías; que nos expliquen y ojo, no estoy diciendo que revelen la carta de jugada bajo la manga si es que la tienen, sólo estoy diciendo que enciendan la luz en el túnel.

Pelea de dientes… la que hubo la semana pasada entre Manuel Rosales y José Contreras. Contreras es el actual vicepresidente del Colegio de Ingenieros. El pulseo de muy alto nivel se dio con motivo de la celebración de una rueda prensa por parte de la Mesa 2 en la sede del Colegio de Ingenieros, cuyo presidente es mi amigo, Marcelo Monnot, militante activo de Un Nuevo Tiempo, partido líder de la Mesa 1. En esta pelea en la que Rosales y Contreras mostraron los dientes, me cuentan los pájaros del Colegio de Ingenieros que Rosales al conocer que la Mesa 2 iba a hacer su actividad de medios allí, llamó a Monnot personalmente para que buscara la forma de impedir que sus adversarios hicieran su actividad allí. “Monnot lo intentó pero no logró nada porque Contreras se impuso en su calidad de directivo del CIDEZ pájara, en verdad, Monnot no pudo”, me cantó el ave del casco blanco. Aunque no me dieron detalles del pulseo Contreras-Monnot porque fue a puerta cerrada, a mi amigo Marcelo no le quedó de otra que decirle a Rosales que el peso de Contreras pudo más. Yo entiendo perfectamente que estas jugadas en políticas son sabrosas, picantosas y hasta divertidísimas incluso porque terminan sazonando las conversas anecdóticas que hacen los equipos de operación política entre whiskis y pasapalos; eso de sabotear al enemigo político es súper divertidísimo porque es una jugada de habilidad pero si la MUD 1, la de UNT, Blanchard y el resto es la Mesa verdadera, la única, la machete para qué tomarse molestias con la MUD 2, para qué gastar pólvora en zamuro… para qué perder la pólvora por perderla. Definitivamente yo nunca entenderé la profundidad de la política.

Por cierto… yo fui a esa rueda de prensa sólo para ver de lejos a Contreras. Quería ver quién fue el hombre que esta vez mordió más duro.

¡Imperdonable Biaggio! … esta semana la prensa zuliana vivió el evento más infame y les juro por lo más sagrado que tengo que no he dejado de llorar como una cerdita que perdió a su madre desde que me enteré. Durante la marcha del miércoles hacia el CNE, fueron retenidos para la supuesta verificación de credenciales, los equipos periodísticos de El Venezolano Tv, Miami TV y Caracol Internacional; los tres canales internacionales que operan en la región. Ellos hacían su trabajo durante la represión que la Policía y la Guardia/Ejército, cometían contra los manifestantes que llegaron a la sede del Poder Electoral en Maracaibo. Los colegas y técnicos de estos canales grababan los hechos, los documentaban cuando fueron llamados por el funcionario Biaggio Parisi, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Zulia. Ellos acudieron al llamado que les hizo Biaggio de manera espontánea. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos más o menos 15 años conociéndolo y siempre lo habíamos considerado “amigo”. Parisi los entregó al General Tito Urbano, el jefe militar de la Región. Cuando los muchachos caminaban con Parisi, quien les dijo “vengan acá muchachos”, ellos pensaron que Parisi los iba a colocar detrás de la barricada para resguardarlos; ninguno imaginó que él los entregaría al opresor. ¡Cuánta infamia Biaggio! ¿Por qué hiciste eso con nosotros? Por años hicimos tu nombre como “el buen policía”; por años te apoyamos en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad cuando brillaste en Polisur y luego en Polimaracaibo y así le pagas a la prensa. Si hoy te acatan y te azotan es porque tú escogiste el lado en el que estás y a pesar de eso siempre te hemos respetado. Amigo Biaggio, si es que aún te podemos llamar así, cruzaste el límite. Hoy el gremio periodístico no sólo rechaza lo que hiciste, lo has hecho sentir en carne propia lo que sintió Danilo Vílchez en su momento. Lo que pasó dentro de la Guarnición Militar entre el General Urbano y los colegas no vale ni la pena mencionarlo porque sería ponerle una raya más a un tigre. Al final, todos fueron liberados luego de confirmar sus credenciales y firmar un documento en el que daban fe forzada de no haber sido maltratados ni sus equipos dañados. Los colegas manifestaron que sus materiales no fueron borrados. El hecho en sí tampoco se borrará de nuestras mentes; los periodistas recordaremos siempre y no olvidaremos jamás que la confianza no es amiga de nadie, que cualquiera la usará como señuelo para atraparnos. En manos de Dios tu destino Biaggio. Nosotros somos periodistas, no jueces. Sin Libertad, sin respeto a los Derechos Humanos, sin Garantías de ningún tipo, en medio de la represión y los ataques ¡seguiremos informando! Nos van a tener que meter presos a todos porque no nos van a callar.

Destrozan la Alcaldía… Este mismo miércoles en horas de la tarde, la sede de la Alcaldía de Maracaibo en el Casco Central fue destrozada parcialmente por personas no identificadas según nota de prensa oficial del Ayuntamiento. La primera autoridad civil del Municipio rechazó los actos que no sólo ocasionan pérdidas materiales sino que fueron un riesgo real contra la vida de los trabajadores municipales. La Alcaldesa Eveling Trejo señaló muy acertadamente, que la zona donde se encuentra la sede de la Alcaldía, frente a frente al Palacio de la Gobernación y con el Banco Central de Venezuela como vecino, es un área que lleva más de dos semanas siendo la más segura de la Ciudad, repleta de funcionarios del orden público y es sencillamente increíble que se haya dado esta situación sin que esté preso ni un solo tira piedras. ¿Qué casualidad? Ningún funcionario ni militar ni policial estaban allí durante los destrozos a la Alcaldía. Vidrios, puertas, ventanas y el departamento de Atención al Ciudadano quedaron vueltos flecos. Por Dios Santísimo, esto es inaceptable. ¿Acaso con romper y destrozar se van a cobrar los trabajadores del Barrido Manual lo que les adeudan? ¿Acaso creen que le están haciendo daño real al bolsillo de la Señora Eveling? ¡No! ¡Para nada! El daño se lo están haciendo a los marabinos, a los que llegan buscando un alivio a sus penas en Atención al Ciudadano, los que gestionan ayudas y colaboraciones que aunque parezcan insignificantes son gotas de agua en este desierto donde nadie nos da un vaso con agua a beber… es la Alcaldía de Maracaibo la que en medio de sus tropiezos y aciertos hace desde allí gestión social para los marabinos y me consta que la hace. No se puede destrozar lo que sirve sólo por atacar a una persona. Espero que los responsables sean identificados y paguen por este daño material y patrimonial a la Ciudad.

En 140 caracteres… Voy a compartir con ustedes una serie de tuits que me retrucan el alma cada vez que los leo porque refleja mejor que un espejo lo que siente la gente ante la situación país y las cosas que suceden:

1. Ana Karina García: “Claro mensaje a nuestra Asamblea Nacional, llego el momento de asumir la ruta política hacia la democracia ¡Deben tomar decisiones ya!

2. Leopoldo Castillo: “Padrino López o para la represión o es cómplice”

3. Ovidio Pérez Morales: “A la AN la amarraron; la calle la ha desamarrado. Pero antes que la ANC la mate, nombre CNE+TSJ y remueva a NM ¡CRBV en mano, nuevo Gobierno!

4. Edwin Henriquez: “Como maduro dice “Constituyente o guerra” y los Venezolanos decimos no a la constituyente; Será guerra, que su boca sea la medida”.

5. Observador Binario: “Y es que Maduro, Delcy y los “lobbystas” no han podido convencer al mundo de que los manifestantes andan armados”.

6. Patagonia-+: “Cuando tranquemos todas las vías para que a Caracas no entre siquiera una papa y un plátano, en ese momento reaccionarán, depende de todos”.

7. Juan C. Sosa Azpúrua: “Quien crea que al régimen le afectan los muertos, los heridos y la consternación mundial, no comprende la naturaleza del régimen, ni nada”.

8. Jesús Petit Da Costa: “Si pasa junio sin dar el CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL los políticos habrán traicionado al pueblo que votó por ellos para salir de Maduro”.

9. Pedro Pablo Peñaloza: “Pedro Carreño dice que la Fiscal sufre insania mental. Más loco está el que se dice socialista mientras viste Gucci y Louis Vuitton”.

10. Edwin Henriquez: “Muchos militares de alto rango (en dólares) y boliburgueses o se dejan de guevonadas o Trump les quita 18 años de robos/guisos. ¿Por Maduro?

11. Alexa Gomez 2000: “Ya lo de hoy pasó a otro nivel. Desde hoy olvídense de querer plantarnos, de querer marchar. Esto debe evolucionar si no queremos perder todo”.

12. Rafael Henriquez: “Arzobispo de Barquisimeto: “Si nos toca bajar la cruz del altar mayor para trancar la Av Venezuela hasta que se vaya el dictador lo haremos”.

13. Julio César Rivas: “En dictadura no se puede vivir vida “normal”. Derrotar una dictadura no se hace viviendo una vida “medio normal”. Hay que luchar al 100%”.

14. Fermín Mittilo: “En la MUD-AN no quieren ver el tamaño del horror que se avecina, y siguen con su extraviada “estrategia” de pedir al que no es, lo que nunca dará”.

15. Fermín Mittilo: “En Sesisión extraordinaria en la calle, ante la multitud, AN debe instalar la Junta de Gobierno Temporal transitoria, que preservará la República”.

16. Elena Ávila: “Que alguien explique que carajo le pasa a la AN, nombre un nuevo CNE y nuevo TSJ, ellos tienen el apoyo de todo el país. ¿Qué carajo pasa?”.

Nicolasito… estuvo en Maracaibo esta semana, específicamente en el Club Creole. Cuando en el club se supo la noticia, lo iban a cacerolear. El joven con su escolta se retiraron. Ya ni en una fiesta en un club privadísimo y exclusivísmo podrán estar.

Murió… el muchacho en llamas, murió y una parte de mi se fue con él. ¡Gracias valiente! No te olvidaré.

Apoyo a la educación… Esta semana se entregarán en Maracaibo dos mil 100 becas a dos mil 100 jóvenes que en muy poco tiempo tendrán en sus manos un título y un oficio para ganarse la vida honesta y decentemente. La iniciativa de estas becas es del Dr. Carlos Alaimo, quien no sólo está apoyando la educación, sino que está acompañando a la sociedad zuliana en su deseo de cambio y en la lucha por la recuperación de la Democracia. Entiendo según me cuentan unos vecinos muy cercanos a mi hogar, que el Movimiento Pasión Por Maracaibo, está organizando la realización de no menos 800 asambleas en todo el Zulia en las que se explicarán los peligros de la Constituyente y se activarán a los participantes en la defensa de la Nación. Sin duda, este es un gran aporte del Dr. Alaimo a la construcción de esa Venezuela que todos soñamos y que sabemos que sí es posible construir con gente que aporta su grano de arena como Alaimo.

San Francisco… ¡huele a cambio!

Default… Rocío San Miguel a través de sus redes sociales asegura que Rusia confirmó que en esta tierra de Bolívar hemos caído en Default económico. La cantidad es la bicoca de mil millones de dólares, lo que en palabras de ella complica la situación financiera de Maduro. Reveló que la mayor parte de esta deuda es por compra de armas. Si esto es cierto, necesitamos urgente que Dios nos ayude a falta de gente propia y externa que nos saque de este atolladero.

Villa Aurora… Al lado del Hospital Militar de Maracaibo, hay una villa de casas prefabricadas en las que viven solamente militares. Esta semana me hacen llegar una denuncia grave. En este complejo se presentó una situación de desalojo “inexplicable” de los residentes de estas casas por “órdenes del comandante”, es decir, del superior militar. Según me contaron, sacaron a varias familias de la villa, proles con niños y adultos mayores sin ningún tipo de consideración. Cuando el militar asignado a la vivienda reclamaba la situación era amedrentado con ir arrestado por no acatar la orden de desalojo. Según la denuncia que recibo, las casas serán entregadas a un nuevo personal que viene con tareas específicas a la región. Mi total solidaridad con las esposas, hijos, madres y padres y sobre todo con los funcionarios militares que vivieron estos incómodos momentos en Villa Aurora, el viernes de la semana pasada en horas de la mañana.

Al cierre… llega al jardín un pájaro negro, de fino andar y canto pausado. Su cabeza brillante lo dice todo y su canto confirma su brillantez. Esta finísima ave ónix me canta sobre los cuatro jinetes que se asoman en la Capital y no son los cuatro jinetes del Apocalipsis, son los cuatro jinetes de PJ. “Julio Borges y Henrique Capriles se deben poner las pilas porque en la calle tienen a la competencia con una pegada que se perfilan como los nuevos líderes del partido aurinegro”. El pájaro negro se refiere a los diputados Paparoni, Olivares, Requenses y Pizarro. “Ellos están en la calle dando una batalla como ningunos otros y están bien rankeados en las redes y tienen una alta pegada en los medios. Estos cuatro muchachos en cualquier momento se van a meter el partido en un bolsillo”. Este canto lo escucho con atención porque en los últimos días he escuchado a Borges y a Capriles más agresivos en el discurso… ¿Será que sienten la amenaza que este fino pájaro negro avista?

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana