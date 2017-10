Yrmana Almarza / Me lo dijo un pajarito: ¡Nos robaron!

Así lo siento… y sé que usted que votó también lo siente. Sin entrar en diatribas estériles, sobre el increíble mapa rojo que hoy nos abofetea, quiero compartir con ustedes lo que un amigo me dijo al conocer los resultados que nos tiñen de rojo los días por venir: “habrá que decirles, con firmeza y serenidad, las palabras de Unamuno: “ganareis pero no convenceréis, porque os sobra fuerza bruta, pero os falta Razón y Justicia”.

Next… el próximo paso que debió ser anunciado de inmediato por la MUD tras conocerse los resultados que fue pelear el robo y que no se dio a conocer, creo es la mayor decepción que el pueblo venezolano que salió a votar este domingo 15O, puede sentir. La pasividad de la MUD nos deja el mayor sabor amargo. Sabíamos a quién nos enfrentábamos. Este no es un Gobierno que respete reglas democráticas y me duele mucho que mis fuentes tuvieran razón cuando me lo advirtieron y esa advertencia dio pie a la columna del 6O que titulé “Cuidado con los caimanes”. ¿Voltearon los votos? Sentimos que nos hicieron fraude electoral nacional y no soy la única que lo dice y lo piensa o lo siente; lo creemos y sentimos todos quienes participamos en estos comicios. Sé que no es lo esperado, pero debemos ir al próximo paso. ¿Cuál? Ni idea, pero creo que no es celebrar la mentira de 5 Gobernaciones; debe ser luchar con fuerza y sin guabineo por demostrar el robo de las elecciones a un país que se desmorona y que azotado por indeseables males provocados por este Gobierno, jamás lo avalaría otorgándole 17 Gobernaciones. La pregunta que debemos hacernos es ¿Le van a echar bolas los candidatos robados o quieren que el pueblo pendejo vuelva a poner el pecho por ellos?

Y las actas… con mis colegas zulianos discutía sobre los resultados de este 15O y yo esgrimí el por qué no salían los candidatos de la oposición con las actas a demostrar que ganaron si en verdad les habían robado el triunfo y uno de mis pares, Javier Parra, de Unión Radio me dijo: “¿Y si los equivocados somos nosotros, Yrmana?” Su reflexión me llevó a pensar que tal vez la oposición en verdad perdió; estas elecciones fueron un voto castigo para la oposición y la puerta abierta para que el oficialismo termine de escoñetar el país. ¿Serían capaces los venezolanos que votaron de mandar todo al caño como cuando cualquiera de nosotros manda todo a la jaiva para que todo se joda? Yo me niego a creerlo pero la duda es razonable ya que uno no sabe si esta pasividad de los candidatos “robados” es porque se apendejaron y se confiaron o porque de verdad los rojos les ganaron como lo reconoció Falcón y Ocariz.

Llorar para qué… para drenar sí pero para arrepentirse no. Sé que es insólito creer que Lacava ganó Carabobo o que en Miranda, donde jamás ha ganado el oficialismo perdió Ocariz, pero desde el lunes sólo pienso en que el pasado 16J, cuando el plebiscito, esta oposición nuestra debió cumplir el mandato que le dimos y tuvo que nombrar un nuevo CNE, pero no; no lo hizo. Hoy los resultados ponen a AD como el gran partido opositor, lo que es falso y a PJ como el segundo partido opositor. ¿Dónde está la contundencia de la oposición para defenderse? En la comodidad de dejar a Ramos Allup convertirse en el líder nacional opositor que no es!!!

Vendrán nuevos líderes… segura estoy que saldrán pronto. No deben tardar después de esto y espero que se lleven por los cachos a todos los partidos porque este país debe ser refundado por gente comprometida con su recuperación democrática, civil y económica para dejar atrás a quienes usan la política sólo como un trampolín de beneficios particulares sobre las desgracias populares. ¡Eso se acabará pronto! Yo siento que falta poco para que el nuevo liderazgo emerja, para que los nuevos relevos lleguen y enfrenten sin rabo de paja al Sistema y al Gobierno.

Insólito… mientras más hambre hay; hay más gente en el país respaldando al Gobierno. Eso no se lo cree nadie. Pero lo que menos debemos creer es que nos van a invadir los gringos y vamos a salir de esta pesadilla. Hay que entender que NO existe un modelo de cooperación internacional ni regional que nos rescate sin violar nuestra Soberanía y eso, lo sabe el Gobierno perfectamente y lo usan a su favor muy bien. Así que la lucha que daremos cuando estemos listos debe ser de otro tipo a las dadas hasta hoy. Esto hay que decirlo para que nosotros como pueblo no seamos más nunca burlados ni por oficialistas ni por opositores.

Eficiencia… la del CNE para dar los resultados sobre todo los que le cuadro su empresa aliada. ¡Cinismo electoral!

Por cierto… ¿Dónde está el rector Rondón?

¿Y ellos? … Los presos políticos. Pienso en ellos al conocer los resultados y no puedo imaginar la preocupación ante la idea de saber que no tienen esperanzas de salir o que su esperanza está en el nuevo líder de la oposición, Ramos Allup y en la falta de bolas de los otros líderes, salvo contadas excepciones como Andrés Velásquez que con guáramo, actas y gente salió a las calles a pelear y a defender el triunfo que le arrebataron.

¡Fuera!… creo que es tiempo que la MUD desaparezca. El fracaso del domingo amerita una nueva coalición. El país también lo necesita para volver a tener esperanza, para creer otra vez porque después de esto. Urge cambio en la MUD de gente y estrategia para que en las municipales pueda el elector salir a votar.

Lo pagarán… nos robaron al menos 8 gobernaciones y con ella el voto de esos pueblos. Lo pagarán, no sé cómo, no sé cuándo pero lo pagaran.

En el Zulia… Yo rindo honor al caído y le agradezco sus actos. Arias al fin va al reposo del guerrero, al descanso merecido porque luchó por su bandera política y dio la talla en su compromiso. No pienso insultarlo ni descalificarlo. Sólo agradezco a la vida que a través de él, el Zulia estuviera más claro sobre lo que quiere para su futuro.

Llegó el cambio… pero no fue fácil. Fue una batalla campal y sin tregua. Guanipa ganó; ganó su equipo. Un conjunto de hombres y mujeres que sudaron cada voto. Destaco en este triunfo el trabajo incansable de gente valiosa y fiel a Juan como Erika Gutiérrez; Alejandro Silva; Rafael Ramírez; Tuto Márquez, el hacedor de victorias y constructor de ganadores, Gustavo Ruiz, Werner Gutiérrez y un grupo importante de personas de Maracaibo y los municipios del Zulia, que se echaron al hombro a Guanipa para ganar la Gobernación. A Juan le toca demostrar; demostrar lo que es capaz de hacer y lograr; demostrar que no nos defraudará, demostrar que va a gobernar bien y luchar por el Zulia, por su recuperación, por su gente y por el país. En medio del momento político más difícil de nuestra historia democrática, Guanipa es hoy día el único representante de PJ en la geografía nacional, es el nuevo líder aurinegro en el país y sin duda el nuevo líder de la política zuliana.

Trabajo duro… el día antes de las elecciones, el 14O, pájaros amarillos de patas y pico negro, me dijeron que según sus cuentas ellos perdían en 6 municipios foráneos pero ganaban en los demás holgadamente y que por votos, Arias no les ganaba. El 15O, según mis fuentes, eran las 11am y Arias aventajaba a Guanipa 8 puntos y esa tendencia parecía ir en ascenso. Gracias a la participación espontánea, después del medio día la gente con su poder, el voto, comenzó a revertir la tendencia y a las 3pm, el Comando rojo sacaba a la gente de sus casas, de sus trabajos, de sus espacios para que votaran por Arias. No fue una victoria fácil. En el comando de Guanipa cerca de las 6pm se pidió el cierre de los centros de votación y ya se sabía que el Gobierno estaba pintando el mapa de rojo. Corrió el miedo en los aurinegros y en sus aliados. En los salones del Hotel Inter las caras no eran de felicidad sino de preocupación y para quienes no conocíamos la operación caimanazo oficialistas, la lectura fue Guanipa perdió o ganó por muy poco. La verdad es que la modificación del arrebatamiento daba pie a prepararse para pelear y por eso Juan escribió un tweet en el que pedía a los miembros de mesa y testigos defender las actas cuando la noche cayó. Lo cierto es que al cierre de la jornada, Guanipa ganó con 11 puntos sobre su contenedor; unos 120mil votos aproximadamente y hoy, no hay ser en el Zulia que no diga que votó por él y no hay lamepiso que ya no haya hecho la cola para arrodillarse ante el nuevo Rey a jurar lealtad absoluta.

Yo recuerdo… a Juan desde que comenzó en la política. Era jovencito y ya tiene canas. No es un recién llegado, su lugar se lo ha ganado con mucho esfuerzo entre aciertos y desaciertos. Yo espero que sea un buen gobernante, el que todos estamos esperando y necesitando.

Por cierto… Begoña su esposa, es economista. Una mujer impecable. Me alegra mucho saber que ella, madre abnegada y dedicada a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar conducirá la Fundación del Niño. Sé que todos los chamitos que están allí no desmejorarán en la calidad de la educación y atención que allí reciben sino que las mismas se elevarán al igual que la atención a la Casa del Abuelo y demás instituciones y funciones inherentes a la Primera Dama del Estado Zulia. Juan en ella no sólo tiene a una buena esposa, una compañera de lucha irremplazable y una excelente madre de sus hijos, sino que tendrá en ella a una de sus mejores aliadas.

Los barbarazos… desde el mismo 15O comenzaron a desvalijar y hurtar las diferentes instituciones del Gobierno Regional. Ambulatorios y dependencias están siendo saqueadas descaradamente porque la orden que dieron fue llevarse todo lo que no esté en el inventario de bienes y por eso se han llevado hasta los cuadros. Dos de ellas fueron Desarrollo Social y Protección Civil. En la primera, montaron un sale con impostores de PJ que llegaron al sitio rompe y tirando puertas y botando en nombre de Guanipa al personal y la gente allí. En la segunda, el personal pidió presencia de los medios ante la llegada de una orden que los obligaba a sacar sus materiales y equipos de trabajo, súper útiles y costosos, a la sede del 911, para de allí darles otro rumbo. Aquí hubo cuanto desastre en casi todas las dependencias y se supo por pasar en Maracaibo pero lo que pasó en los Municipios sigue siendo una incógnita. Arias en su discurso de despedida pidió a Guanipa esperar los lapsos reglamentarios y apegarse al protocolo de entrega del Gobierno Regional. ¿Sería para esto, para darle chance a la carroña de hacer fiesta con los bienes de los zulianos? Porque en verdad no le están haciendo ningún daño a Guanipa nos los hacen a nosotros.

Peligro… me informan de Caracas que en la ANC piensan desconocer a los gobernadores opositores que no se vayan a juramentar ante ella y convocarán a través del CNE, nuevas elecciones en los Estados donde ganó la oposición. Si esto es cierto, la pasividad de la oposición debe cambiar de inmediato.

Toca seguir… debemos avanzar, con nuestras vidas y nuestros proyectos. Lo que pasó el 15O aunque ha sido un duro golpe, bajo y ruin nos debe hacer más fuertes. Vienen tiempos difíciles, más duros, pero no imposibles de superar. Sé que no es sencillo lo que voy a pedir, pero sigamos y aguardemos, que para esto que vivimos hay un fin aunque aún no lo veamos y no creamos en él.

Es posible… que los opositores nos estemos quedando solos y seamos cada día menos producto del éxodo y el país esté concentrándose en una población mayoritariamente oficialista que dará al Gobierno el triunfo en las Municipales si como asomó Faría se hacen ahora en diciembre y también a Maduro cuando se hagan en 2018. Dios, ¿Será posible?

Metro de Maracaibo… sacaron los autobuses acordeones de la ruta C2-K4. Esta semana comenzaron a prestar de nuevo el servicio en Maracaibo. ¡Muy bueno porque son de mucha ayuda!

Al cierre… me entero por mi colega Jensser Morales que el Gobierno, a través de su fraudulenta ANC piensa definir las elecciones municipales para el venidero 10 de diciembre. Dios nos ayude porque después de la golpiza moral de este 15O, estos infames aprovecharán nuestro guayabo para fomentar que el voto opositor no participe; que se maten en la oposición por las candidaturas y que sean ellos quien gane las alcaldías, concejos municipales y diputaciones regionales. De verdad, la política de estos tiempos es para guapos y sabios porque los oficialistas son malos gobernantes pero son unos estrategas de primera! Como se suponía que las municipales serían el próximo año, en diciembre los partidos de oposición tenían previsto hacer sus internas. Si lo del rumor de las municipales el 10, qué buena galleta se va a formar en la oposición.

Estoy en paz… yo voté y aunque en el Zulia no pudieron robar las elecciones, no estoy feliz porque sé que con estas elecciones hemos abierto las puertas al verdadero infierno. Las cosas empeorarán; lo siento. Guanipa deberá hacer honor a su eslogan de luchar por el Zulia, dar la cara, poner las cosas en su sitio, darle un parao a los abusos y apretar los pantalones con cinturón de cuero y poner mano dura. Nada fácil porque eso es coger loa toros por los cachos a palma pelada. Si no lo hace con coraje y valor no lo respetarán.

Me despido… Es sólo por un tiempo. Quiero que sepan que por razones de salud, esta columna se dejará de escribir por más o menos un mes o dos máximo. Debo someterme a una cirugía que me alejará de los teclados. Yo espero, no más de seis semanas. Cualquier dato o información relevante que tenga la haré saber a través de mi portal VerdadesyRumores.com en las páginas de mi colega, amigo y maestro Darwin Chávez. Hasta pronto mis queridos lectores y mil gracias por estar allí cada viernes.

Yrmana Almarza|@Yrmana